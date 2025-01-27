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Afra Saraçoğlu'nun Beyaz Elbise ve Taşlı Yüzüğü Ardı Ardına Beğenmesi Takipçilerin Gözünden Kaçmadı!

Afra Saraçoğlu'nun Beyaz Elbise ve Taşlı Yüzüğü Ardı Ardına Beğenmesi Takipçilerin Gözünden Kaçmadı!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
27.01.2025 - 22:30

Mert Yazıcıoğlu ile ayrılığının ardından Mert Ramazan Demir ile yeni bir aşka yelken açmasıyla çok konuşulan Yalı Çapkını dizisinin 'Seyran'ı Afra Saraçoğlu, son dönemlerde Mert Ramazan Demir ile bir ayrıl bir barış yaşadığı aşkla sık sık gündeme geliyor. Ocak ayında birlikte tatilden dönerken kameralara yansıyan çiftin ne zaman birlikteliklerini evlilikle taçlandıracakları ise hayranları tarafından epey merak ediliyor. Saraçoğlu'nun Instagram'dan beğendiği bazı gönderiler ise takipçileri tarafından 'evliliğin yakın olabileceğine' yoruldu. Twitter'da @güll isimli bir kullanıcı, Afra Saraçoğlu'nun iki beğenisine özellikle dikkat çekti.

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Son yılların en çok izlenen dizilerinden 'Yalı Çapkını'nda Ferit ve Seyran karakterlerine hayat veren Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu dizi sayesinde yakınlaşmış ve dolu dizgin bir aşka yelken açmıştı.

Son yılların en çok izlenen dizilerinden 'Yalı Çapkını'nda Ferit ve Seyran karakterlerine hayat veren Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu dizi sayesinde yakınlaşmış ve dolu dizgin bir aşka yelken açmıştı.

İkilinin uzun süredir bir ayrıl bir barış devam eden hikayesi gerçek hayata da yansımış, çift kaos dolu gündemleriyle sık sık magazin haberlerinde yer almıştı.

İkilinin uzun süredir bir ayrıl bir barış devam eden hikayesi gerçek hayata da yansımış, çift kaos dolu gündemleriyle sık sık magazin haberlerinde yer almıştı.

Nazar değmesin diyelim, şimdilerde Mert Ramazan Demir ile birliktelikleri hız kesmeden devam eden Afra Saraçoğlu, beğenileriyle sosyal medyadaki takipçilerinin dikkatini çekti.

Nazar değmesin diyelim, şimdilerde Mert Ramazan Demir ile birliktelikleri hız kesmeden devam eden Afra Saraçoğlu, beğenileriyle sosyal medyadaki takipçilerinin dikkatini çekti.

Saraçoğlu, dünyaca ünlü bir giyim markasının sade beyaz bir elbiseyle birlikte, nişan yüzükleriyle nam salmış bir markanın da taşlarla bezeli yüzüğünü beğendi. 👇

Saraçoğlu, dünyaca ünlü bir giyim markasının sade beyaz bir elbiseyle birlikte, nişan yüzükleriyle nam salmış bir markanın da taşlarla bezeli yüzüğünü beğendi. 👇
twitter.com

Bu durum takipçilerinin gözünden elbette ki kaçmadı! @Gull_41_ isimli takipçi ''oldu oldu oldu✅'' notuyla Afra Saraçoğlu'nun gönderilerini böyle paylaştı.

Düğün çağrışımları yapan bu gönderiler, sizce de evlilik hazırlıklarının habercisi olabilir mi? Saraçoğlu ve Demir çifti mutlu sona yaklaştı mı? Haydi, yorumlarda buluşalım!

Düğün çağrışımları yapan bu gönderiler, sizce de evlilik hazırlıklarının habercisi olabilir mi? Saraçoğlu ve Demir çifti mutlu sona yaklaştı mı? Haydi, yorumlarda buluşalım!

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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