Afra Saraçoğlu'nun Beyaz Elbise ve Taşlı Yüzüğü Ardı Ardına Beğenmesi Takipçilerin Gözünden Kaçmadı!

Mert Yazıcıoğlu ile ayrılığının ardından Mert Ramazan Demir ile yeni bir aşka yelken açmasıyla çok konuşulan Yalı Çapkını dizisinin 'Seyran'ı Afra Saraçoğlu, son dönemlerde Mert Ramazan Demir ile bir ayrıl bir barış yaşadığı aşkla sık sık gündeme geliyor. Ocak ayında birlikte tatilden dönerken kameralara yansıyan çiftin ne zaman birlikteliklerini evlilikle taçlandıracakları ise hayranları tarafından epey merak ediliyor. Saraçoğlu'nun Instagram'dan beğendiği bazı gönderiler ise takipçileri tarafından 'evliliğin yakın olabileceğine' yoruldu. Twitter'da @güll isimli bir kullanıcı, Afra Saraçoğlu'nun iki beğenisine özellikle dikkat çekti.