Kartalkaya'daki Otel Yangının Ardından Çağla Şıkel'den Yürek Burkan 'Balkona Asılan Çarşaflar...' Paylaşımı
Kartalkaya'daki Otel Yangının Ardından Çağla Şıkel'den Yürek Burkan 'Balkona Asılan Çarşaflar...' Paylaşımı
Son dönemlerde oğulları Kuzey ve Uzay'a olan düşkünlüğüyle gündeme gelen Çağla Şıkel, mankenliği, sunuculuğu ve oyunculuğuyla başarılı bulunan; içtenliğiyle kalbimizde bir başka taht kuran isimlerden birisi. En son Altın Kelebek Ödül Töreni'nde gördüğümüz Şıkel, şıklığıyla ve oğullarının ona yaptığı sürprizle gündeme gelmişti.
Ülkemizi derinden sarsan Kartalkaya'daki 76 kişinin hayatını yitirdiği otel yangınının ardından, otelde kalan insanların yangın anında can havliyle çarşafları aşağı sarkıtıp kurtulmaya çalıştığı gündeme gelmişti. Çağla Şıkel, bu durumu hatırlatan bir görseli sosyal medyasından paylaşarak acı ve üzüntüsünü paylaştı.
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Aslen oldukça başarılı bir manken olan Çağla Şıkel'i 'Cennet Mahallesi' dizisinde canlandırdığı Sultan karakteriyle tanıyıp benimsemiştik.
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Onu tanıdığımız ilk günden beri doğal güzelliğiyle birçok kişinin kalbini fetheden Şıkel, şimdilerde sunuculuğunu yaptığı bir gündüz kuşağı programıyla izleyenlerin gününü aydınlatıyor.
Bunun yanı sıra kendisini en son Altın Kelebek Ödül Töreni'nin de sunucularından biri olarak izlemiştik. Geceye ise oğulları tarafından kendisine yapılan sürpriz damgasını vurmuştu.
Son dönemlerde annelik üzerine yaptığı konuşmalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen ünlü sunucu, bu sefer yürekleri paramparça ederken de güncel durumu düşündürecek bir paylaşım yaptı.
Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında tedbirsizlikler ve ihmaller sonucunda 76 kişi hayata gözlerini yummuştu. Yangın anında ise birçok ailenin başta çocuklarını kurtarmak için çarşafları birbirine bağlayıp aşağı sarkıttığı anlar ise çok konuşulmuştu.
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Çağla Şıkel'in sosyal medya paylaşımı ise yaşanan üzücü olaya göndermede bulunuyordu. Şıkel, 'Sığamıyorum dünyaya, acım dolup taşıyor!' diyerek bu görseli paylaştı.👇
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