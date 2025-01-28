Kartalkaya'daki Otel Yangının Ardından Çağla Şıkel'den Yürek Burkan 'Balkona Asılan Çarşaflar...' Paylaşımı

Son dönemlerde oğulları Kuzey ve Uzay'a olan düşkünlüğüyle gündeme gelen Çağla Şıkel, mankenliği, sunuculuğu ve oyunculuğuyla başarılı bulunan; içtenliğiyle kalbimizde bir başka taht kuran isimlerden birisi. En son Altın Kelebek Ödül Töreni'nde gördüğümüz Şıkel, şıklığıyla ve oğullarının ona yaptığı sürprizle gündeme gelmişti.

Ülkemizi derinden sarsan Kartalkaya'daki 76 kişinin hayatını yitirdiği otel yangınının ardından, otelde kalan insanların yangın anında can havliyle çarşafları aşağı sarkıtıp kurtulmaya çalıştığı gündeme gelmişti. Çağla Şıkel, bu durumu hatırlatan bir görseli sosyal medyasından paylaşarak acı ve üzüntüsünü paylaştı.