Jenner'ın Köpeğinden Ders Çalışan Madonna'ya 25 Ocak'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Jenner'ın Köpeğinden Ders Çalışan Madonna'ya 25 Ocak'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Jennifer Lopez
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Jessie J
Hailey Bieber
Michele Morrone
Bella Hadid
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Ariana Grande
Madonna
Georgina Rodriguez
Kylie Jenner
Lili Reinhart
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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