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Pantene Altın Kelebek Ödüllerinde En İyi Kadın Sunucu Seçilen Çağla Şıkel Ödülünü Oğullarının Ellerinden Aldı!

Pantene Altın Kelebek Ödüllerinde En İyi Kadın Sunucu Seçilen Çağla Şıkel Ödülünü Oğullarının Ellerinden Aldı!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
09.12.2024 - 00:12

Uzun yıllardır televizyon ekranlarında sunuculuğunu keyifle izlediğimiz Çağla Şıkel, bugün Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nin 50. yılında da sunuculuk görevini üstlendi. Bir anne olarak oğullarıyla ilgili yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen ünlü isim bugün sahnede duygusal anlar yaşadı. Şıkel, 'En İyi Kadın Sunucu' ödülünü oğulları Kuzey ve Uzay'ın ellerinden aldı.

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Çağla Şıkel, bir dönemler podyumların tozunu dumana katan bir manken olarak tanınırlığını elde etmiş olsa da kendisi aynı zamanda ekranların sevilen yüzü olarak hem oyunculukta hem de sunuculukta başarısını ortaya koymuş bir isim.

Çağla Şıkel, bir dönemler podyumların tozunu dumana katan bir manken olarak tanınırlığını elde etmiş olsa da kendisi aynı zamanda ekranların sevilen yüzü olarak hem oyunculukta hem de sunuculukta başarısını ortaya koymuş bir isim.

Şıkel, 2008 yılında hayatını Emre Altuğ ile birleştirdi. Ünlü çift 2015 yılında yollarını ayırsa da bu evliliklerinden dünyaya gelen çocukları Kuzey ve Uzay için hala sık sık bir araya gelmeye devam ediyor.

Şıkel, 2008 yılında hayatını Emre Altuğ ile birleştirdi. Ünlü çift 2015 yılında yollarını ayırsa da bu evliliklerinden dünyaya gelen çocukları Kuzey ve Uzay için hala sık sık bir araya gelmeye devam ediyor.

Çağla Şıkel, başarılarının yanı sıra anneliğiyle de ön plana çıkan bir isim. Oğulları Kuzey ve Uzay ile ilgili yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla son dönemlerde epey gündeme geliyor kendisi.

Çağla Şıkel, başarılarının yanı sıra anneliğiyle de ön plana çıkan bir isim. Oğulları Kuzey ve Uzay ile ilgili yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla son dönemlerde epey gündeme geliyor kendisi.

Çağla Şıkel, bu akşam gerçekleşen Pantene Altın Kelebek ödül gecesinde Cem Davran ile birlikte törenin sunuculuğunu üstlendi biliyorsunuz. Bunun yanı sıra 'En İyi Kadın Sunucu' ödülüne layık görülen Şıkel'e ödülünü iki sürpriz isim verdi.

Çağla Şıkel, bu akşam gerçekleşen Pantene Altın Kelebek ödül gecesinde Cem Davran ile birlikte törenin sunuculuğunu üstlendi biliyorsunuz. Bunun yanı sıra 'En İyi Kadın Sunucu' ödülüne layık görülen Şıkel'e ödülünü iki sürpriz isim verdi.

Ödülünü oğullarının elinden alan ünlü isim sahnede duygu dolu anlar yaşadı. Şıkel, ödül konuşmasında kendi annesine de teşekkür etmeyi unutmadı.

Ödülünü oğullarının elinden alan ünlü isim sahnede duygu dolu anlar yaşadı. Şıkel, ödül konuşmasında kendi annesine de teşekkür etmeyi unutmadı.
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İşte o duygusal anlar👇

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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