Pantene Altın Kelebek Ödüllerinde En İyi Kadın Sunucu Seçilen Çağla Şıkel Ödülünü Oğullarının Ellerinden Aldı!

Uzun yıllardır televizyon ekranlarında sunuculuğunu keyifle izlediğimiz Çağla Şıkel, bugün Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nin 50. yılında da sunuculuk görevini üstlendi. Bir anne olarak oğullarıyla ilgili yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen ünlü isim bugün sahnede duygusal anlar yaşadı. Şıkel, 'En İyi Kadın Sunucu' ödülünü oğulları Kuzey ve Uzay'ın ellerinden aldı.