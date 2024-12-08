Mesleğinin Otuzuncu Yılında Altın Kelebek Ödülünün Sahibi Olan Ata Demirer'in Sahne Şovu Geceye Damga Vurdu
Mesleğinin Otuzuncu Yılında Altın Kelebek Ödülünün Sahibi Olan Ata Demirer'in Sahne Şovu Geceye Damga Vurdu
Oyunculuğa yıllarını veren başarılı isimlerden biri olan Ata Demirer, bugün gerçekleşen Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde 'Meslekte 30. Yıl' ödülünün sahibi oldu. Sahneye şarkı seslendirerek çıkan Demirer, komedi şovu tadında konuşmasıyla da alkış yağmuruna tutuldu. Ünlü oyuncu, bu keyifli geceye 'Bahçe Duvarından Aştım' performansıyla renk kattı.
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Bu yıl 50.'si gerçekleşen Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini sahnesinde ağırlamaya başladı. Birbirinden başarılı isimleri bir arada gördüğümüz bu ödül töreninde alanının 'en'leri her yıl altın kelebeklerini almaya devam ediyor.
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Mesleğinde otuz yılı geride bırakan sevilen komedyen Ata Demirer de bu isimlerden biri oldu. Ünlü oyuncu bu akşam, 'Meslekte 30. Yıl' ödülünü aldı.
Hazır sahneye çıkmışken onu izleyen ünlü isimleri neşelendirmeden geceyi bitirmek istemeyen Demirer, Altın Kelebek sahnesinde şovunu yaptı. Ünlü isim 'Bahçe Duvarından Aştım' şarkısını seslendirerek geceye renk kattı.
Ardından 'Kendimi yaşlı hissediyorum çünkü komşum Teoman' diyerek konuşmasına başlayan komedyen, sahneyi adeta bir güldürü şovuna çevirerek izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.
Ata Demirer'in 'Bahçe Duvarından Aştım' performansını izlemek isteyenler için👇
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Ata Demirer'in güldüren 'Komşum Teoman' konuşması için👇
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