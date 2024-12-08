Mesleğinin Otuzuncu Yılında Altın Kelebek Ödülünün Sahibi Olan Ata Demirer'in Sahne Şovu Geceye Damga Vurdu

Oyunculuğa yıllarını veren başarılı isimlerden biri olan Ata Demirer, bugün gerçekleşen Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde 'Meslekte 30. Yıl' ödülünün sahibi oldu. Sahneye şarkı seslendirerek çıkan Demirer, komedi şovu tadında konuşmasıyla da alkış yağmuruna tutuldu. Ünlü oyuncu, bu keyifli geceye 'Bahçe Duvarından Aştım' performansıyla renk kattı.