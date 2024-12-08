Pantene Altın Kelebek Ödülleri'ne Elbisesiyle Dikkat Çeken Banu Alkan Yürümekte Zorluk Yaşadı!
Pantene Altın Kelebek Ödülleri'ne Elbisesiyle Dikkat Çeken Banu Alkan Yürümekte Zorluk Yaşadı!
Yeşilçam'ın 80'li yıllarına çektiği filmlerle damgasını vuran Banu Alkan, güzelliği ile ön planda olan değerli oyuncularımızdan. Yıllar geçse de 'Afrodit' sıfatını elinden bırakmaya hiç de niyeti olmayan Alkan, son dönemlerde sosyal medya hesabı üzerinden Jenner ve Kardashian ailelerine yaptığı göndermelerle gündeme gelmişti. Banu Alkan, bugün 50.'si gerçekleşen Pantene Altık Kelebek Ödül Töreni'ne katıldı. Alkan, kırmızı halıda yürürken epey zorlandı ve ayakkabılarını çıkararak yürümeyi tercih etti. O anlar gündem oldu.
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Yeşilçam sinemasının 'Afrodit'i olarak tanıdığımız, her daim işveli ve cilveli hallerine alışık olduğumuz Banu Alkan'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Kendisini en son 'Dünya Güzellerim' programında televizyon ekranlarında izlemiştik biliyorsunuz. Alkan, 'Dünya Güzellerim' programına da kendine has stili ile damgasını vurmayı başarmış ve her kostümüyle adından tekrar tekrar bahsettirmişti.
Bu akşam 50.'si gerçekleştirilen Pantene Altın Kelebek Ödülleri'ne Banu Alkan da katıldı. Tören başlamadan önce kırmızı halıda boy gösteren Banu Alkan, baştan aşağı pembe renge büründüğü kombini epey dikkat çekerken...
Afrodit'in yürümekte zorlandığı anlar gözlerden kaçmadı👇
Banu Alkan'ın yürümekte zorlandığı ve topuklu ayakkabılarını elinde tutarak yürümeye devam ettiği anlar için👇
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