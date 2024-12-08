Pantene Altın Kelebek Ödülleri'ne Elbisesiyle Dikkat Çeken Banu Alkan Yürümekte Zorluk Yaşadı!

Yeşilçam'ın 80'li yıllarına çektiği filmlerle damgasını vuran Banu Alkan, güzelliği ile ön planda olan değerli oyuncularımızdan. Yıllar geçse de 'Afrodit' sıfatını elinden bırakmaya hiç de niyeti olmayan Alkan, son dönemlerde sosyal medya hesabı üzerinden Jenner ve Kardashian ailelerine yaptığı göndermelerle gündeme gelmişti. Banu Alkan, bugün 50.'si gerçekleşen Pantene Altık Kelebek Ödül Töreni'ne katıldı. Alkan, kırmızı halıda yürürken epey zorlandı ve ayakkabılarını çıkararak yürümeyi tercih etti. O anlar gündem oldu.