Üçüncü Prensesini de Kucağına Aldı: Ünlü Rapçi Eypiyo Yeniden Baba Olduğunun Müjdesini Verdi!

Uzun yıllardır müzikle ve rap ile uğraşan Eypio, eski mahlasıyla A.P.O, 'Günah Benim Suç Benim' şarkısıyla müzik dünyasında büyük bir hype almış ve listelerde en üst sıralardan uzun bir süre inmemişti. Şimdilerde ise Sibel Can ile birlikte seslendirdikleri ''Diken mi Kül mü' şarkısının da büyük başarı elde ederek geniş kitlelere yayıldığını söyleyebiliriz.

Ünlü rapçi, bugün sosyal medyasından yaptığı bir paylaşımla sevenlerine müjdeli haberi verdi. İki kız çocuğu olan Eypio, üçüncü kızını da kucağına aldı.