Üçüncü Prensesini de Kucağına Aldı: Ünlü Rapçi Eypiyo Yeniden Baba Olduğunun Müjdesini Verdi!
Üçüncü Prensesini de Kucağına Aldı: Ünlü Rapçi Eypiyo Yeniden Baba Olduğunun Müjdesini Verdi!
Uzun yıllardır müzikle ve rap ile uğraşan Eypio, eski mahlasıyla A.P.O, 'Günah Benim Suç Benim' şarkısıyla müzik dünyasında büyük bir hype almış ve listelerde en üst sıralardan uzun bir süre inmemişti. Şimdilerde ise Sibel Can ile birlikte seslendirdikleri ''Diken mi Kül mü' şarkısının da büyük başarı elde ederek geniş kitlelere yayıldığını söyleyebiliriz.
Ünlü rapçi, bugün sosyal medyasından yaptığı bir paylaşımla sevenlerine müjdeli haberi verdi. İki kız çocuğu olan Eypio, üçüncü kızını da kucağına aldı.
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2016 çıkardığı 'Günah Benim' şarkısıyla başarılı bir çıkış elde eden Eypio'nun takip eden senelerde yayınladığı birçok şarkı da dilden dile dolanmaya devam ederek ünlü rapçinin tanınırlığının artmasına etki etti.
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Asıl ismi Abdurrahim Akça olan Eypio, 'Diken mi Gül mü' isimli şarkıda Sibel Can ile düet yapmasının ardından müzik listelerinde uzun bir süre üst sıralarda yer aldı.
Kendisi aynı zamanda yoğun çalışma temposuna rağmen çocuklarına epey vakit ayıran, gerekirse stüdyoya onlarla birlikte giren bir baba.
Eypio, sosyal medya üzerinden mutluluğunu paylaştı. Üçüncü kızını kucağına alan Eypio, kızının ismini 'Anka' koyduklarını açıkladı.
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