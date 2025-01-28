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Protez Takılmıştı: MFÖ Grubunun Fuat Güner'i Sağlık Durumuyla İlgili Açıklamalarıyla Endişelendirdi

Protez Takılmıştı: MFÖ Grubunun Fuat Güner'i Sağlık Durumuyla İlgili Açıklamalarıyla Endişelendirdi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
28.01.2025 - 23:39

Türk pop müziğinin en önemli ve köklü gruplarından biri olan MFÖ popülaritesini unutulmaz şarkılarıyla korumaya devam ediyor. Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'un oluşturduğu grubun seveni de bir hayli çok.

76 yaşına basan Fuat Güner sağlık durumuyla gündeme geldi. 9 Ocak günü bir operasyon geçiren ve kalça protezi takılan isim açıklamalarıyla endişelendirdi.

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Türkiye'nin en sevilen gruplarından biri olan MFÖ yıllardır gönüllerde taht kurmayı ve şarkılarıyla hayatlara dokunmayı sürdürüyor.

Türkiye'nin en sevilen gruplarından biri olan MFÖ yıllardır gönüllerde taht kurmayı ve şarkılarıyla hayatlara dokunmayı sürdürüyor.

2023 senesinde Özkan Uğur'un vefatıyla sarsılan Mazhar Alanson ve Fuat Güner duygusal paylaşımlarıyla Uğur'u özlemle anmaya devam etmişti.

2023 senesinde Özkan Uğur'un vefatıyla sarsılan Mazhar Alanson ve Fuat Güner duygusal paylaşımlarıyla Uğur'u özlemle anmaya devam etmişti.

76 yaşına basan Güner ise son olarak gündeme sağlık sorunlarıyla geldi. 9 Ocak günü kalçasından bir operasyon geçiren ve protez takıldığı öğrenilen Güner'in açıklamaları ise sevenlerini endişelendirdi.

76 yaşına basan Güner ise son olarak gündeme sağlık sorunlarıyla geldi. 9 Ocak günü kalçasından bir operasyon geçiren ve protez takıldığı öğrenilen Güner'in açıklamaları ise sevenlerini endişelendirdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, sağlık durumunun iyiye gittiğini ve daha rahat yürüyebildiğini söyleyen Güner "Sinir uçlarım çürümüş. O nedenle sağ bacağıma kalça protezi takıldı. 7-8 ay sonra sol taraftan da aynı operasyonu geçireceğim. Şimdi rahat yürüyorum, çabuk toparlandım. 10-15 gün sonra normal hayatıma döneceğim." şeklinde konuştu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, sağlık durumunun iyiye gittiğini ve daha rahat yürüyebildiğini söyleyen Güner "Sinir uçlarım çürümüş. O nedenle sağ bacağıma kalça protezi takıldı. 7-8 ay sonra sol taraftan da aynı operasyonu geçireceğim. Şimdi rahat yürüyorum, çabuk toparlandım. 10-15 gün sonra normal hayatıma döneceğim." şeklinde konuştu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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