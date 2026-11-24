Oyuncu Deniz Çakır Kimdir? Deniz Çakır Neden Gözaltına Alındı?
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Ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturmasında yeni bir operasyon düzenlendi. Burak Doğan'ın özel haberine göre 35 kişi hakkında gözaltı kararı verilen operasyonda oyuncu Deniz Çakır da gözaltına alındı.
Yaprak Dökümü'nün Ferhunde'si Deniz Çakır kimdir, kaç yaşında, evli mi? Deniz Çakır neden gözaltına alındı? İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları...
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