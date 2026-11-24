Gazeteci Burak Doğan'ın 24 Kasım Salı akşamı paylaştığı özel habere göre ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturması kapsamında 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Deniz Çakır'ın da gözaltına alınan isimler arasında olduğu öğrenildi. Listede oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz de yer aldı.

Basına yansıyan bilgilere göre operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü yasaklı madde soruşturmalarının yeni adımı. Ancak Deniz Çakır'ın hangi suçlamayla gözaltına alındığına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı, oyuncu cephesinden de bir açıklama gelmedi.

Önceki dalgalarda gözaltına alınan isimler, Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri verdikten sonra ifade için adliyeye sevk edilmişti. Gözaltı kararı tek başına bir suç tespiti anlamına gelmiyor; sürecin nasıl ilerleyeceği önümüzdeki saatlerde netlik kazanacak.