Şarkıcı Sıla Kimdir? Sıla Neden Gözaltına Alındı?
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ünlülere yönelik dev bir yasaklı madde operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında ünlü şarkıcı Sıla gözaltına alındı.
Ünlü şarkıcı Sıla kimdir, gözaltına mı alındı, Sıla neden gözaltına alındı? İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları...
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