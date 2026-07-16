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Şarkıcı Sıla Kimdir? Sıla Neden Gözaltına Alındı?

Şarkıcı Sıla Kimdir? Sıla Neden Gözaltına Alındı?

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Üyesi
16.07.2026 - 08:39
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ünlülere yönelik dev bir yasaklı madde operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında ünlü şarkıcı Sıla gözaltına alındı. 

Ünlü şarkıcı Sıla kimdir, gözaltına mı alındı, Sıla neden gözaltına alındı? İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları...

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Şarkıcı Sıla Gençoğlu Kimdir, Kaç Yaşında?

Şarkıcı Sıla Gençoğlu Kimdir, Kaç Yaşında?

Türk pop müziğinin güçlü ve özgün seslerinden biri olarak müzik sahnesine damgasını vuran Sıla Gençoğlu, 17 Haziran 1980 tarihinde Denizli'de dünyaya geldi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Caz Vokal bölümünde aldığı eğitimle müzikal yolculuğunun temellerini atan sanatçı, Kenan Doğulu'nun vokalistliğini yaparak profesyonel kariyerine ilk adımlarını attı. 2007 yılında kendi adını taşıyan ilk albümüyle büyük bir çıkış yakalayarak adını geniş kitlelere duyurdu.

Kariyeri boyunca 'Dan Sonra', 'Sevişmeden Uyumayalım', 'Acısa da Öldürmez', 'Vaziyetler' ve 'Yan Benimle' gibi sayısız hit parçaya imza atan Sıla, sadece kendi yorumladığı şarkılarla değil, aynı zamanda diğer popüler isimler için kaleme aldığı derinlikli sözler ve özgün bestelerle de Türk pop müziğinin en üretken ve tanınan kadın vokallerinden biri olmayı başardı. Sanatçı, müziğe olan çok yönlü katkılarıyla dinleyicilerin kalbinde özel bir yer edinmiştir.

Sıla Gençoğlu Evli mi, Sevgilisi Kim?

Sıla Gençoğlu Evli mi, Sevgilisi Kim?

Sıla Gençoğlu, sahnedeki güçlü duruşu ve etkileyici sesiyle olduğu kadar, özel hayatındaki istikrarlı ve ilham veren ilişkisiyle de adından söz ettiriyor. Uzun süredir oyuncu ve müzisyen İlker Kaleli ile gözlerden uzak, sağlam temeller üzerine kurulu mutlu bir birliktelik sürdüren sanatçı, aşklarını magazin dünyasının ve hayranlarının takdirini toplayan bir zarafetle yaşıyor.

İlişkilerine dair samimi açıklamalarıyla dikkat çeken Sıla, Kaleli ile olan derin bağlarını 'Aşık olan herkes ilk başta etrafını unutur' sözleriyle özetleyerek, aşkın dönüştürücü gücüne vurgu yapıyor. Bu özel birlikteliğin bir meyvesi olarak, ikili birlikte 'Mesela' adlı unutulmaz bir şarkıya da imza attı. Sanatçının geçmişinde ise, ünlü şef Hazer Amani ile kısa süreli bir evlilik deneyimi bulunuyor; ancak bu birliktelik bir yılın ardından dostane bir şekilde sona erdi.

Şarkıcı Sıla Gözaltına mı Alındı, Neden Gözaltına Alındı?

Şarkıcı Sıla Gözaltına mı Alındı, Neden Gözaltına Alındı?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı tarafından ünlülere yönelik gerçekleştirilen yasaklı madde operasyonunda şarkıcı Sıla gözaltına alındı. 

Şarkıcı Sıla son dakika gelişmesinde gözaltına alınan 25 gözaltı arasında Sıla Gençoğlu'nun da yer aldığı öğrenildi.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Üyesi
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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