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İrem Haznedar Kimdir, Kimin Sevgilisi? İrem Haznedar Neden Gözaltına Alındı?

İrem Haznedar Kimdir, Kimin Sevgilisi? İrem Haznedar Neden Gözaltına Alındı?

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Onedio Üyesi
16.07.2026 - 08:29
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İrem Haznedar, genç yaşına rağmen modellik ve sosyal medya dünyasında adından söz ettiren bir isim oldu. Haznedar, magazin gündeminde zaman zaman farklı isimlerle beraber anıldı. Sosyal medya ünlüsü, özellikle son dönemde katıldığı modellik yarışmalarıyla dikkat çekiyor.

Peki İrem Haznedar kimdir, neden gözaltına alındı?

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İrem Haznedar Kimdir, Kaç Yaşında?

İrem Haznedar Kimdir, Kaç Yaşında?

İrem Haznedar, Türkiye doğumlu genç bir model ve sosyal medya figürüdür. 2022 yılında uluslararası bir modellik yarışmasında yer almasıyla adını duyurmuştur. Özel hayatı ve sosyal ilişkileri de zaman zaman magazin basınının gündeminde yer alır. İrem Haznedar, zaman zaman beraber anıldığı isimler sebebiyle magazinde bilinen bir isimdir. 

Haznedar'ın tam olarak doğum tarihi bilinmiyor ancak 20'li yaşlarında olduğu tahmin ediliyor.

İrem Haznedar Sevgilisi Kim?

İrem Haznedar Sevgilisi Kim?

İrem Haznedar'ın sevgilisinin kim olduğu bilinmiyor. Ünlü ismin sosyal medya hesaplarında sevgilisiyle bir paylaşımı bulunmuyor. Ancak Haznedar, bugüne kadar farklı ünlülerle anıldı.

İrem Haznedar'ın bir dönem  Ulaş Tuna Astepe ile beraber olduğu, bir dönem ise BLOK3 isimli şarkıcıyla beraber olduğu iddia edildi.

İrem Haznedar Neden Gözaltına Alındı?

İrem Haznedar Neden Gözaltına Alındı?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ünlülere yönelik yeni bir yasaklı madde operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında Türk model ve influencer İrem Haznedar da gözaltına alındı.

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Onedio Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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