İrem Haznedar Kimdir, Kimin Sevgilisi? İrem Haznedar Neden Gözaltına Alındı?

İrem Haznedar, Türkiye doğumlu genç bir model ve sosyal medya figürüdür. 2022 yılında uluslararası bir modellik yarışmasında yer almasıyla adını duyurmuştur. Özel hayatı ve sosyal ilişkileri de zaman zaman magazin basınının gündeminde yer alır. İrem Haznedar, zaman zaman beraber anıldığı isimler sebebiyle magazinde bilinen bir isimdir.

Haznedar'ın tam olarak doğum tarihi bilinmiyor ancak 20'li yaşlarında olduğu tahmin ediliyor.