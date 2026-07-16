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Ayşe Nur Balcı Kimdir? Ayşe Nur Balcı Neden Gözaltına Alındı?

Ayşe Nur Balcı Kimdir? Ayşe Nur Balcı Neden Gözaltına Alındı?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
16.07.2026 - 08:32
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü yasaklı madde soruşturmasında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından listede yer alan isimler merak konusu oldu. Şarkıcı İlyas Yalçıntaş ve MED Yapım’ın sahibi Fatih Aksoy’un yanı sıra gözaltına alındığı bildirilen Ayşe Nur Balcı’nın adı da arama motorlarında hızla yükseldi. “Ayşe Nur Balcı kimdir?”, “Kaç yaşında ve nereli?” ve “Neden gözaltına alındı?” soruları sosyal medyada gündemin ilk sıralarına yerleşti.

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Ayşe Nur Balcı Kimdir?

Ayşe Nur Balcı Kimdir?

Ayşenur Balcı, moda dünyasında adını duyuran bir manken ve model olarak tanınıyor; televizyon kariyerine stil yarışmalarıyla adım attıktan sonra profesyonel olarak fotomodelliğe yöneldi. Ekranlarda ilk olarak Bu Tarz Benim yarışmasında boy gösteren Balcı, ardından katıldığı İşte Benim Stilim ile geniş bir hayran kitlesi edindi ve 2015’te düzenlenen All Star sezonunda birinci oldu. Oyunculuk alanına da geçiş yapan isim, 2013’te Otisabi, 2014’te ise Kiraz Mevsimi dizilerinde rol aldı.  Sosyal medya fenomeni kimliğiyle de bilinen Balcı, özellikle Periscope yayınlarıyla geniş kitlelere ulaştı ve geçirdiği estetik operasyonların ardından yaşadığı imaj değişimiyle sık sık gündeme geldi.  Uzun süre ekranlardan uzak kalan isim, son dönemde yeniden magazin gündeminde yer almaya başlamıştı.

Ayşe Nur Balcı Kaç Yaşında Ve Nereli?

Ayşe Nur Balcı Kaç Yaşında Ve Nereli?

Ayşe Nur Balcı’nın resmi sosyal medya hesabında paylaşılan bilgilere göre 23 Ağustos 1994 yılında İstanbul’da dünyaya geldi ve 31 yaşında.

Ayşe Nur Balcı Neden Gözaltına Alındı?

Ayşe Nur Balcı Neden Gözaltına Alındı?

Ayşe Nur Balcı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasaklı maddeyle mücadele soruşturması kapsamında gözaltına alındığı bildirilen isimler arasında yer aldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmeci sıfatlarıyla tanınan kişilerin yasaklı madde veya uyarıcı madde kullandığı, kullanımı kolaylaştırdığı ya da kullanım için yer temin ettiğine ilişkin makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığı belirtildi.  Bu doğrultuda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na, 16 Temmuz 2026 tarihinde 25 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve biyolojik inceleme yapılması, ifadelerinin alınmasının ardından şüphelilerin savcılıkta hazır edilmesi talimatı verildi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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