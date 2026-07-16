Ayşe Nur Balcı Kimdir? Ayşe Nur Balcı Neden Gözaltına Alındı?
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü yasaklı madde soruşturmasında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından listede yer alan isimler merak konusu oldu. Şarkıcı İlyas Yalçıntaş ve MED Yapım’ın sahibi Fatih Aksoy’un yanı sıra gözaltına alındığı bildirilen Ayşe Nur Balcı’nın adı da arama motorlarında hızla yükseldi. “Ayşe Nur Balcı kimdir?”, “Kaç yaşında ve nereli?” ve “Neden gözaltına alındı?” soruları sosyal medyada gündemin ilk sıralarına yerleşti.
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Ayşe Nur Balcı Kimdir?
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Ayşe Nur Balcı Kaç Yaşında Ve Nereli?
Ayşe Nur Balcı Neden Gözaltına Alındı?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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