Ayşe Nur Balcı Kimdir? Ayşe Nur Balcı Neden Gözaltına Alındı?

Ayşenur Balcı, moda dünyasında adını duyuran bir manken ve model olarak tanınıyor; televizyon kariyerine stil yarışmalarıyla adım attıktan sonra profesyonel olarak fotomodelliğe yöneldi. Ekranlarda ilk olarak Bu Tarz Benim yarışmasında boy gösteren Balcı, ardından katıldığı İşte Benim Stilim ile geniş bir hayran kitlesi edindi ve 2015’te düzenlenen All Star sezonunda birinci oldu. Oyunculuk alanına da geçiş yapan isim, 2013’te Otisabi, 2014’te ise Kiraz Mevsimi dizilerinde rol aldı. Sosyal medya fenomeni kimliğiyle de bilinen Balcı, özellikle Periscope yayınlarıyla geniş kitlelere ulaştı ve geçirdiği estetik operasyonların ardından yaşadığı imaj değişimiyle sık sık gündeme geldi. Uzun süre ekranlardan uzak kalan isim, son dönemde yeniden magazin gündeminde yer almaya başlamıştı.