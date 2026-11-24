Güvercinlerin başını sallaması konusu 1978'de ilk kez sistematik olarak incelendi. Queen's Üniversitesi'nden psikolog Barrie Frost, güvercinler için şeffaf bir kafes içinde koşu bandı kurdu. Yavaş çekim görüntülerde güvercinlerin başlarını aslında hiç geri götürmediği, hareketin iki aşamadan oluştuğu görüldü.

İlk aşama itme. Güvercin başını öne uzatıyor. İkinci aşama tutma. Güvercin başını sabit tutarken vücudu ileri hareket ediyor ve başa yetişiyor. Hareket saniyede 5 ile 8 kez tekrarlanıyor.

UCLA'dan psikoloji profesörü Aaron Blaisdell, bunun zihnimizin olayı gerçek zamanlı işleyemeyeceği kadar hızlı olduğunu söylüyor. Biz de iki aşamayı ayrı ayrı görmek yerine bir sallama olarak algılıyoruz.