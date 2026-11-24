Güvercinler Yürürken Neden Başlarını İleri Geri Sallar?
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Güvercinler yürürken başlarını ileri geri sallar gibi görünür. Aslında başlarını hiç geri götürmüyorlar. Başı sertçe öne uzatıp sabit tutuyor, vücut yetişince yeniden uzatıyorlar. Hareket sayesinde çevrelerini daha net görüyorlar.
Güvercin başını geri götürmüyor, öne uzatıp sabit tutuyor
Baş hareketi görüntüyü sabitlemek için gerekli
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