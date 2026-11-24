Özcan Deniz, ünlülere yönelik yasaklı madde operasyonu kapsamında gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Soruşturma; uyuşturucu ya da uyarıcı madde ticareti ve temini, kullanmak için uyuşturucu bulundurma ya da kullanma ile fuhuş suçlamalarını kapsıyor. Deniz'in hangi suçlama kapsamında soruşturmaya dahil edildiği ise açıklanmadı. Gözaltıyla ilgili resmî bir açıklama da henüz yapılmadı.