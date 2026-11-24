Özcan Deniz Neden Gözaltına Alındı? Özcan Deniz Kimdir, Kaç Yaşında ve Nereli?
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Ünlülere yönelik operasyonda gözaltına alınan isimler arasında Özcan Deniz de yer aldı. Sanatçının yasaklı madde operasyonu kapsamında gözaltına alınmasının ardından Özcan Deniz'in kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor.
İşte detaylar...
Özcan Deniz Neden Gözaltına Alındı?
Özcan Deniz Kimdir?
Özcan Deniz Kaç Yaşında?
Özcan Deniz Nereli?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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