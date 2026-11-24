Cem Karcı Kimdir? Yönetmen Cem Karcı Neden Gözaltına Alındı?
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Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında yönetmen Mehmet Cem Karcı'nın da bulunduğu 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Karadayı, Hercai ve Netflix yapımı Terzi gibi projelerle tanınan Karcı'nın adı, haziranda yapılan operasyonda da geçmişti. Peki, Cem Karcı kimdir ve hakkında neden gözaltı kararı verildi?
Cem Karcı Kimdir?
Cem Karcı Hangi Dizileri Yönetti?
Cem Karcı Hakkında Neden Gözaltı Kararı Verildi?
Cem Karcı'nın Haziran'daki Gözaltısı ve Soruşturmada Son Durum
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