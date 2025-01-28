Georgina'nın Doğum Gününden Kobe Bryant'ı Anan Beckham'a 28 Ocak'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Georgina'nın Doğum Gününden Kobe Bryant'ı Anan Beckham'a 28 Ocak'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Kendall Jenner
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David Beckham
Kylie Jenner
Georgina Rodriguez
Katy Perry
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Miley Cyrus
Hailey Bieber
Jennifer Lopez
Justin Bieber
Ariana Grande
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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