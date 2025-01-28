Sırbistan'da Tren İstasyonu Faciasındaki 15 Kişinin Ölümü 3. İstifayı Getirdi: Başbakan İstifa Etti

1 Kasım 2024 tarihinde Sırbistan'da çöken tren istasyonun çatısı 15 kişinin ölümüne neden oldu. Ölümlerin olduğu andan bugüne kadar Sırbistan ayakta. Her gün protesto eylemleri yapılıyor. Son kitlesel eylem ise bu konuya sessiz kalan devlet kanalı RTS binasının önü olmuştu. Belgrad başta olmak üzere her şehirde istifa sesleri yükselirken arka arkaya istifalar gelmeye devam ediyor. 15 kişinin ölümü bakanların ardından başbakanı da koltuğundan etti.

Kaynak 1

Kaynak 2