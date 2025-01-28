Sırbistan'da Tren İstasyonu Faciasındaki 15 Kişinin Ölümü 3. İstifayı Getirdi: Başbakan İstifa Etti
Sırbistan'da Tren İstasyonu Faciasındaki 15 Kişinin Ölümü 3. İstifayı Getirdi: Başbakan İstifa Etti
1 Kasım 2024 tarihinde Sırbistan'da çöken tren istasyonun çatısı 15 kişinin ölümüne neden oldu. Ölümlerin olduğu andan bugüne kadar Sırbistan ayakta. Her gün protesto eylemleri yapılıyor. Son kitlesel eylem ise bu konuya sessiz kalan devlet kanalı RTS binasının önü olmuştu. Belgrad başta olmak üzere her şehirde istifa sesleri yükselirken arka arkaya istifalar gelmeye devam ediyor. 15 kişinin ölümü bakanların ardından başbakanı da koltuğundan etti.
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1 Kasım günü Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad kentinde tren istasyonun çatısı çökmüş ve 15 vatandaşın ölümüne neden olmuştu. O günden beri protestolar sürüyor.
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İhmali olan tüm kurumların önünde sırasıyla halk protesto eylemleri düzenlemeye devam ediyor. Halk sorumluluğu bulunanları istifaya davet ediyor.
Protestoların ardından geçtiğimiz ay İnşaat, Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic ile İç ve Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic istifa etmişti. Ancak halk geri adım atmadı.
Halk yanlı haber yapmak ya da olanları yansıtmamakla suçladıkları devlet televziyonu RTS önünde eylem yaparken Cumhurbaşkanı Vucic, gösterilerle eş zamanlı Jagodina kentinde "Halk ve Devlet Hareketi" kurulması kapsamında düzenlenen mitinge katılmış. Bu da halkı öfkelendirmişti.
Bugün Sırbistan'da yayın yapan 'Veçernje Novosti', konuyla ilgili kaynaklara dayandırarak Başbakan Vucevic'in bugün istifa edeceğini duyurdu.
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Sırbistan halkı 15 kişinin ölümünün ardından geri adım atmayarak sorumluların ceza alabileceği süreci de bu istifalarla başlatmış oldu. Son olarak savcılık soruşturması sonrası aralarında Bakan Vesic'in de bulunduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı.
Çıkan haberlerin ardından Başbakan Milos Vucevic, "Farklı düşünen vatandaşlara yönelik saldırıları, okumak isteyen öğrencilerin protestolarına yönelik saldırıları hiçbir zaman haklı çıkaramam" diyerek Cumhurbaşkanı Vucic'le görüşüp istifa kararı aldığını açıkladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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