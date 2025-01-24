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Sırbistan'da 15 Kişinin Hayatını Kaybettiği Tren Garı Kazası Sonrası Neler Yaşandı?

Sırbistan'da 15 Kişinin Hayatını Kaybettiği Tren Garı Kazası Sonrası Neler Yaşandı?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
24.01.2025 - 13:27

Büyük kazalar, felaketler, yangınlar dünyanın her coğrafyasında oluyor ve masum insanlar hayatını kaybediyor veya uzun süre uğraşacakları sağlık sorunları çekiyorlar. Ancak sorumlulardan hesap sorulması veya yetkililerin vicdan azabı duyması da bir nebze de olsa yüreklere su serpebiliyor. Son olaylardan biri de hem tarih olarak hem coğrafi olarak çok yakın... Sırbistan'ın Novi Sad kentinde 1 Kasım 2024 yılında yaşanan üzücü kaza da halkın sorumluluk aldığında nasıl etkili olduğunun göstergesi.

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1 Kasım 2024 tarihinde Sırbistan'ın Novi Sad kentinde bulunan tren garındaki sundurmanın çökmesi nedeniyle

1 Kasım 2024 tarihinde Sırbistan'ın Novi Sad kentinde bulunan tren garındaki sundurmanın çökmesi nedeniyle

Biri altı yaşında bir çocuk olmak üzere 15 kişi hayatını kaybederken iki kişi durumları ağır olmak üzere yaralandı. Kazadan sonra üç gün ulusal yas ilan edildi.

Başta Belgrad olmak üzere büyük kentlerde on binler sorumluların cezalandırılması için protesto gösterisi yaptı.

15 kişi için 15 dakikalık saygı duruşunda bulunan göstericilerin talebini Cumhurbaşkanı Vuçiç kabul etti ve tren istasyonu inşasındaki tüm belgeleri halkla paylaştı.

15 kişi için 15 dakikalık saygı duruşunda bulunan göstericilerin talebini Cumhurbaşkanı Vuçiç kabul etti ve tren istasyonu inşasındaki tüm belgeleri halkla paylaştı.

Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic ile beraber garı yapan Çinli firmaya verilen izinlerden dolayı Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic istifa etti.

Ulaşım ve Altyapı Bakanı Goran Vesic ile beraber garı yapan Çinli firmaya verilen izinlerden dolayı Dış Ticaret Bakanı Tomislav Momirovic istifa etti.

Bakan Vesic başta olmak üzere olaylardan sorumlu 11 kişi gözaltına alındı.

Bakan Vesic başta olmak üzere olaylardan sorumlu 11 kişi gözaltına alındı.
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Cumhurbaşkanı Vucic olayları protesto etmek için derslere girmeyen öğrencilere okula dönmeleri çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Vucic olayları protesto etmek için derslere girmeyen öğrencilere okula dönmeleri çağrısında bulundu.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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