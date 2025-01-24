Sırbistan'da 15 Kişinin Hayatını Kaybettiği Tren Garı Kazası Sonrası Neler Yaşandı?

Büyük kazalar, felaketler, yangınlar dünyanın her coğrafyasında oluyor ve masum insanlar hayatını kaybediyor veya uzun süre uğraşacakları sağlık sorunları çekiyorlar. Ancak sorumlulardan hesap sorulması veya yetkililerin vicdan azabı duyması da bir nebze de olsa yüreklere su serpebiliyor. Son olaylardan biri de hem tarih olarak hem coğrafi olarak çok yakın... Sırbistan'ın Novi Sad kentinde 1 Kasım 2024 yılında yaşanan üzücü kaza da halkın sorumluluk aldığında nasıl etkili olduğunun göstergesi.