Kübra Par'a RTÜK İncelemesinden Müge Anlı'daki Erkek Kavgasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Kübra Par'a RTÜK İncelemesinden Müge Anlı'daki Erkek Kavgasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
28 Aralık Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. 2021 yılında birlikte yarışan Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel, dostluklarıyla Survivor'a damga vurmuştu. Ancak sonra ne olmuşsa olmuş, ikili birden düşman kesilmişti. TV8 ekranlarında Gel Konuşalım'a katılan Aleyna Kalaycıoğlu, seneler sonra küslüğün nedenini açıkladı.
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2. Gazeteci Kübra Par, TV100 ekranlarında sunduğu program sonunda kameraların kayıtta olduğundan habersiz el hareketi yapmıştı. Kübra Par'ın el hareketi sonrası RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den açıklama geldi. Şahin, inceleme başlatıldığını duyurdu.
3. Yıllardır televizyon dünyasında bulunan Türkiye'nin en ünlü sunucularından Esra Erol, Beşiktaş hakkında konuştu. Erol, bir gün siyah-beyazlı kulüpte görev almayı istediği belirtti. "Beşiktaş yönetiminde olmasam da Beşiktaş için elimden geleni yaparım." dedi.
4. Gazeteci Barış Pehlivan hakkında Ekrem İmamoğlu’nun ismini açıkladığı bilirkişi ile yaptığı telefon görüşmesinin kaydını yayınlaması sebebiyle soruşturma başlatılmıştı. Bu akşam saatlerinde önce Barış Pehlivan, ardından Halk TV’nin Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve programın sunucusu Seda Selek gözaltına alındı. Sözcü TV ekranlarında ana haberleri sunan Fatih Portakal, Barış Pehlivan için "yaptığı yanlıştı" yorumunda bulundu. Portakal'ın yaptığı yorum sosyal medyadan tepki çekti.
5. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, güne RTÜK'ten gelen ceza haberiyle başladıklarını açıkladı. daha kurul toplanmadan ceza verileceğini duyurduklarını söyleyen Mahiroğlu, "Halk TV sürekli ceza kesilerek susturulmaya çalışılıyor." dedi.
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6. Show TV ekranlarının en gözde dizilerinden bir tanesi olan Sandık Kokusu, her bölümüyle beğeni topluyor. İkinci sezonuyla izleyici karşısına çıkan yapım, oyuncu kadrosundaki değişikliklerle de gündem oluyor. Metin Akdülger'in ayrılmasının ardından bu kez de yeni bir haber geldi. Deniz Tural'ın özel haberine göre; Deniz Yıldızı'nın unutulmaz oyuncusu Sandık Kokusu'na dahil oldu.
7. Esra Erol'da aranan 3 çocuğunu evde bırakıp İsmail Dursun’a kaçan Kehriban Işık bulundu. Kaçtığı İsmail Dursun da yayına Kehriban ile geldi. Esra Erol'un medeni haliniz sorusuna yanıtı sosyal medyada gündem oldu. İsmail'in verdiği yanıt ile ilgili izleyenlerden ilginç yorumlar geldi. Kimisi tiye alırken kimisi de "Ne var bunda?" diye sordu.
8. Hafta içi her gün Show Tv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Gelin Evi programında olaylar bitmiyor. Her bölümde kaosa doyduğumuz yarışmaya bugün de ev sahibi Zeyna gelin damgasını vurdu. Gösterişi bir miktar sevdiği belli olan gelin binlerce liralık yüz kremini rakiplerine gösterirken dolar ve euro açıklamalarıyla adeta beyin yaktı.
9. Ekranların en sevilen dizileri reytinglerde yarışıyor. Ancak bu rekabet zaman zaman oyunculardan gelen itiraflarla samimi gündemlere neden olabiliyor. Son dönemin en çok konuşulan dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti’nin sevilen karakteri Apo’ya hayat veren usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, hayranlarını şaşırtacak bir açıklamada bulundu. Şerbo Cuma günleri reytinglerde herkesi sollarken Apo'muz Pazartesi akşamları kıyaslandıkları diziyi takip ediyormuş.
10. Dün Müge Anlı'da yeni bir konu işlenmeye başlandı. Afet Karaçöy isimli bir kadın eşi Samet'in gece vakti mama almak için çıkıp geri dönmediğini söyledi. Günlerdir kayıp olan adam eski eşinin yanında çıktı. Müge Anlı ise iki kadını birbirine düşüren 33 yaşında 6 çocuk babası olan Samet olayına sinirlenip devlet yetkililerine seslendi!
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11. Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nde 3 sezondur Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, Sette Ekşın kameralarıyla röportaj yaptı. Türkoğlu, Doğa ve Fatih'in yeniden barışması hakkında görüşlerini açıkladı.
12. Kanal D’nin yeni dizisi Piyasa için hazırlıklar başladı. Aşk, ihanet ve güç mücadelesini konu alan dizide Gülben Ergen oynayacaktı. Ancak son dakika bir değişiklik oldu. Gülben Ergen kadrodan ayrılırken yerine yeni bir oyuncu geldi. Flaş ismi Birsen Altuntaş açıkladı.
13. Oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çeken Uzak Şehir dizisi dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle sosyal medyaya damgasını vurdu. Her sahnesiyle izleyenleri ekranlara kilitleyen aşiret dizisinde Sinem Ünsal'ın hayat verdiği 'Alya' karakterinin çay taşıdığı anlar goygoycuların diline düştü.
14. Survivor 2025 her yeni bölümde başka bir kaos ile izleyenlerle buluşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Adilhan'ın çenesini sıkan Almeda, Acun Ilıcalı'dan ceza almıştı. Biz bundan sonra artık sular durulur, diye beklerken Almeda'dan bir çıkış daha geldi. Dilşah ile kavga eden Almeda'nın ağzından küfürlü sözler çıktığı iddia edildi.
15. Müge Anlı'ya başvuran Afet Karaçöy, mama almaya gidiyorum diyerek evden çıkan kaybolan kocasını bulmak istediğini söylemişti. Kayıp eş Samet, dört çocuğunun annesi olan eski karısının yanından çıktı. Anlı bugünkü yayında Samet'i ve eski karısı Sabriye'yi stüdyoya getirdi. Afet ve Sabriye canlı yayında birbirine saldırdı.
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16. Survivor 2025 yarışmacılarından Göksu, son kadın düellosundan çıkamayıp elenen isim olmuştu. Göksu'nun elenmesi izleyicileri epey üzerken bazıları onu eski Survivor yarışmacılarından Aşkım Burçe'ye benzetti. Biz de ikiliyi karşılaştırdık.
17. Now TV'de yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi dün akşam yeni bölümüyle efsane bir giriş yaptı. İlk sahne Ulular’dan ve Faniler’den zikir sahnesiydi. Erkan Avcı, Mert Yazıcıoğlu, Mert Turak ve Mina Demirtaş gibi dizi oyuncularının huşu içinde zikir çektiği anlar gündeme damgasını vurdu. Oyunculara "40 yıllık tarikat lideri gibi, nasıl da gerçekçi oynuyorlar!" yorumları geldi.
18. Kızılcık Şerbeti'nde Ömer'le tanışarak diziye dahil olan kağıt toplayıcısı Baran, daha sonra Ömer'in yardımıyla müzik sektörüne girmişti. Peki, Kızılcık Şerbeti'nin yanık sesli Baran'ı kim? Sizler için Baran'ı canlandıran Talha Aksoy'u yakın merceğe aldık.
19. Survivor 2025'in ilk diskalifiye durumu bir sakatlık nedeniyle gerçekleşti. Gönüllüler takımında yer alan yarışmacı, geçirdiği sakatlığın ileri boyutlu olması nedeniyle yarışmadan çekilmek durumunda kaldı. Söz konusu durumu Acun Ilıcalı, konseyde açıkladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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