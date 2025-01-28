Halk TV'nin Sahibi Cafer Mahiroğlu'ndan RTÜK Cezalarına Tepki: "Halk TV Halkın ve Hakkın Yanındadır"
Halk TV'nin Sahibi Cafer Mahiroğlu'ndan RTÜK Cezalarına Tepki: "Halk TV Halkın ve Hakkın Yanındadır"
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Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu Halk TV olarak güne RTÜK'ten gelen ceza haberiyle başladıklarını duyurdu.
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RTÜK'ün verdiği cezaların hiçbir gerçekliği olmadığını dile getiren Mahiroğlu, RTÜK'ün siyasi motivasyonla yaptırım uyguladığını belirtti.
Mahiroğlu'nun paylaşımında aşağıdaki ifadeler yer aldı:
"O yüzden Halk TV sürekli ceza kesilerek susturulmaya çalışılıyor. İzlerken yüzümüzü kızartan, Türk halkının ahlakını her gün biraz daha eriten yayınlara da gözlerinizi çevirin."
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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