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Deniz Yıldızı'nın Unutulmaz Oyuncusu Sandık Kokusu Kadrosuna Dahil Oluyor!

Deniz Yıldızı'nın Unutulmaz Oyuncusu Sandık Kokusu Kadrosuna Dahil Oluyor!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
28.01.2025 - 16:42

Show TV ekranlarının en gözde dizilerinden bir tanesi olan Sandık Kokusu, her bölümüyle beğeni topluyor. İkinci sezonuyla izleyici karşısına çıkan yapım, oyuncu kadrosundaki değişikliklerle de gündem oluyor. Metin Akdülger'in ayrılmasının ardından bu kez de yeni bir haber geldi. Deniz Tural'ın özel haberine göre; Deniz Yıldızı'nın unutulmaz oyuncusu Sandık Kokusu'na dahil oldu.

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Show TV'nin en sevilen yapımlarından biri olan Sandık Kokusu ikinci sezonuyla çarşamba akşamları izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

Show TV'nin en sevilen yapımlarından biri olan Sandık Kokusu ikinci sezonuyla çarşamba akşamları izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

Sezon başı Metin Akdülger'in yapımdan ayrılıp Engin Öztürk'ün kadroya dahil olduğu dizide Özge Özpirinçci de oldukça başarılı bir performans sergiliyor.

Sezon başı Metin Akdülger'in yapımdan ayrılıp Engin Öztürk'ün kadroya dahil olduğu dizide Özge Özpirinçci de oldukça başarılı bir performans sergiliyor.

Hem sahneleri hem de final haberleriyle gündemden düşmeyen dizi oyuncu kadrosundaki değişiklikler de adından söz ettiriyor.

Hem sahneleri hem de final haberleriyle gündemden düşmeyen dizi oyuncu kadrosundaki değişiklikler de adından söz ettiriyor.

Deniz Tural'ın özel haberine göre; sevilen diziye yeni bir isim daha katılıyor. Sandık Kokusu'na; Son Tren, Al Yazmalım, Umutsuz Ev Kadınları, Deniz Yıldızı, Beni Affet gibi dizilerde rol almış Gözde Duru dahil oluyor.

Deniz Tural'ın özel haberine göre; sevilen diziye yeni bir isim daha katılıyor. Sandık Kokusu'na; Son Tren, Al Yazmalım, Umutsuz Ev Kadınları, Deniz Yıldızı, Beni Affet gibi dizilerde rol almış Gözde Duru dahil oluyor.

Son olarak Bir Peri Masalı ve Aşk Mantık İntikam gibi yapımlarla izlediğimiz Gözde Duru dizide 'Çağla' karakterine hayat verecek.

Son olarak Bir Peri Masalı ve Aşk Mantık İntikam gibi yapımlarla izlediğimiz Gözde Duru dizide 'Çağla' karakterine hayat verecek.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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