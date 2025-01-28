Deniz Yıldızı'nın Unutulmaz Oyuncusu Sandık Kokusu Kadrosuna Dahil Oluyor!

Show TV ekranlarının en gözde dizilerinden bir tanesi olan Sandık Kokusu, her bölümüyle beğeni topluyor. İkinci sezonuyla izleyici karşısına çıkan yapım, oyuncu kadrosundaki değişikliklerle de gündem oluyor. Metin Akdülger'in ayrılmasının ardından bu kez de yeni bir haber geldi. Deniz Tural'ın özel haberine göre; Deniz Yıldızı'nın unutulmaz oyuncusu Sandık Kokusu'na dahil oldu.