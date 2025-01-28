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Uzak Şehir'de Alya'nın Kocası Cihan'a Çay Servisi Yaptığı Anlar Goygoycuların Diline Düştü!

Uzak Şehir'de Alya'nın Kocası Cihan'a Çay Servisi Yaptığı Anlar Goygoycuların Diline Düştü!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
28.01.2025 - 13:10

Oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çeken Uzak Şehir dizisi dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle sosyal medyaya damgasını vurdu. Her sahnesiyle izleyenleri ekranlara kilitleyen aşiret dizisinde Sinem Ünsal'ın hayat verdiği 'Alya' karakterinin çay taşıdığı anlar goygoycuların diline düştü.

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Kanal D ekranlarında pazartesi günleri yayınlanan ve tek rakibi kendi özeti olan reyting rekortmeni Uzak Şehir dizisi kısa sürede büyük bir izleyici kitlesi elde etti.

Kanal D ekranlarında pazartesi günleri yayınlanan ve tek rakibi kendi özeti olan reyting rekortmeni Uzak Şehir dizisi kısa sürede büyük bir izleyici kitlesi elde etti.

Büyük bir kitlenin özlem duyduğu aşiret dizilerinden olan Uzak Şehir, dün akşam yeni bölümüyle evlerimize konuk oldu.

Büyük bir kitlenin özlem duyduğu aşiret dizilerinden olan Uzak Şehir, dün akşam yeni bölümüyle evlerimize konuk oldu.

Mardin'in tarih kokan havasını buram buram hissettiren yapımın her sahnesi sosyal medyaya damgasını vurdu.

Mardin'in tarih kokan havasını buram buram hissettiren yapımın her sahnesi sosyal medyaya damgasını vurdu.

En çok konuşulan sahnelerden biri de Alya'nın eşi Cihan'a çay getirdiği anlar oldu elbette...

En çok konuşulan sahnelerden biri de Alya'nın eşi Cihan'a çay getirdiği anlar oldu elbette...

Sinem Ünsal'ın yani Alya'nın çayı tutma şekli de goygoycuların diline düşmekten kurtulamadı.

Sinem Ünsal'ın yani Alya'nın çayı tutma şekli de goygoycuların diline düşmekten kurtulamadı.
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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