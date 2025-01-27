Ayşe’nin Odada Cevat İçin Bekleyen Aniesi’yi Üstsüz Bastığı Sahne Çok Güldürdü!
Ayşe’nin Odada Cevat İçin Bekleyen Aniesi’yi Üstsüz Bastığı Sahne Çok Güldürdü!
Now Tv'nin yeni gözdesi Şakir Paşa Ailesi, hem oyuncu kadrosu hem de hikayesiyle beğeni topladı. Kısa sürede geniş bir kitle tarafından izlenmeye başlayan yapım geçtiğimiz haftalarda setinde çıkan yangından dolayı ekranlara zorunlu şekilde ara vermişti.
Dün akşam yeni bölümüyle ekran serüvenine devam eden dizide sosyal medyaya damga vuran sahneler oldu. Bunlardan biri de odasında Cevat için soyunan Aniesi’nin Ayşe tarafından basıldığı anlar oldu!
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Ekranların yeni gözde dizisi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, yalnızca 3 bölüm yayınlanmış ve büyük bir kitle elde etmeyi başarmıştı.
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Kadrosunda Vahide Perçin, Meryem Uzerli, Fırat Tanış, Devrim Yakut, Cem Yiğit Üzümoğlu, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş, Helin Kandemir gibi isimleri bulunduran dizi cephesinde geçtiğimiz haftalarda talihsiz bir olay yaşamış ve çekim platosu yanmıştı. Yaşanan bu üzücü kazanın ardından dizi ekran serüvenine uzun bir ara vermişti.
Bu süreç boyunca tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıkan Şakir Paşa Ailesi dün akşam 4. bölümüyle ekranlardaydı.
İzleyicisinin büyük bir heyecanla beklediği dizide dikkat çeken birçok an oldu ancak Aniesi'nin sahneleri izleyenleri ekranlara kilitledi.
Yatak odasına çekilen Aniesi geceliğini giyip, makyaj yapıp eşi Cevat için hazırlanmaya başladı.
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Çıplak şekilde yatağın üzerinde oturan Aniesi'nin odasına paldır küldür giren kişiyse Ayşe oldu.
Çırılçıplak şekildeki Aniesi, Cevat yerine Ayşe'yi karşısında görünce karşılıklı çığlıklar koptu. Sahneyi izleyenler de gülme krizine girdi.
Cevat bağırışmaların üzerine odaya girse de olanlar olmuştu artık... Kısa sürede sosyal medyada gündem olan sahne izleyenleri de kırdı geçirdi.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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