Ayşe’nin Odada Cevat İçin Bekleyen Aniesi’yi Üstsüz Bastığı Sahne Çok Güldürdü!

Now Tv'nin yeni gözdesi Şakir Paşa Ailesi, hem oyuncu kadrosu hem de hikayesiyle beğeni topladı. Kısa sürede geniş bir kitle tarafından izlenmeye başlayan yapım geçtiğimiz haftalarda setinde çıkan yangından dolayı ekranlara zorunlu şekilde ara vermişti.

Dün akşam yeni bölümüyle ekran serüvenine devam eden dizide sosyal medyaya damga vuran sahneler oldu. Bunlardan biri de odasında Cevat için soyunan Aniesi’nin Ayşe tarafından basıldığı anlar oldu!