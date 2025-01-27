Ölen Biri mi Var? Annem Ankara'nın Yeni Bölüm Fragmanında Tüyler Diken Diken Oldu!

Başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür üstlendiği Annem Ankara dizisi Kanal D'nin en sevilen yapımlarından oldu. Her bölümüyle dikkatleri üzerine çeken dram türündeki yapımın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gözyaşlarının sel olduğu fragmanda bir kez daha silahlar patladı. Elinde silah olan Hasan'ın intihar ettiği iddiası ortaya atılırken, kafasına silah dayanan Nazan'ın öldürülmüş olabilceği öne sürüldü.