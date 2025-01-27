Ölen Biri mi Var? Annem Ankara'nın Yeni Bölüm Fragmanında Tüyler Diken Diken Oldu!
Ölen Biri mi Var? Annem Ankara'nın Yeni Bölüm Fragmanında Tüyler Diken Diken Oldu!
Başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür üstlendiği Annem Ankara dizisi Kanal D'nin en sevilen yapımlarından oldu. Her bölümüyle dikkatleri üzerine çeken dram türündeki yapımın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gözyaşlarının sel olduğu fragmanda bir kez daha silahlar patladı. Elinde silah olan Hasan'ın intihar ettiği iddiası ortaya atılırken, kafasına silah dayanan Nazan'ın öldürülmüş olabilceği öne sürüldü.
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Annem Ankara, hem yüreklere dokunan hikayesi hem de oyuncu kadrosuyla kısa sürede çok sevildi.
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Her sahnesiyle izleyenleri ekranlara kilitleyen dram türündeki dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
Geçtiğimiz hafta Kartalkaya'daki otel yangını yüzünden yayınlanmayan dizinin yeni bölüm tanıtımında gözyaşları sel olurken tüyler de diken diken oldu.
Zuhal’den "Sen aile olmak istemedin…" sözleriyle büyük tepki gören Hasan, aile fotoğraflarına bakarak büyük pişmanlıklar yaşadı. Öte yandan Zuhal, kendisini vurduğu için cezaevinde olan Nazan'ı ziyaret edip tehdit etti.
Ahmet Kaya’nın ‘İçimde Ölen Biri’ şarkısı ile izleyiciye sunulan fragmanda silah patladı. Hasan'ın elinde silah olduğu için akıllara ilk gelen soru “Hasan intihar mı ediyor?” oldu.
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Fragmanda aynı zamanda kaçırılan Nazan’ın da kafasına silah doğrultulduğu görüldü. Peki silah kimde patladı? Tüm bu soruların cevabını da 29 Ocak Çarşamba saat 20.00’de öğreneceğiz.
Annem Ankara'nın yeni bölüm fragmanını da buradan izleyebilirsiniz...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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