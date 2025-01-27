Eda Ece Kararı Gündem Olmuştu: Şakir Paşa Ailesi'nde ‘Suat’ İçin Cast Önerisi Sorulması Goygoya Dönüştü!

NOW Tv ekranlarının en dikkat çeken yapımlarından biri olan Şakir Paşa Ailesi oldukça büyük umutlarla başlamış ancak nazarlara gelmişti. Sette yangın çıkması sebebiyle bir süredir yeni bölümü yayınlanamayan dizi dün akşam izleyicisine kavuştu.

Şu sıralar, her adımla ayrı bir ilgi çeken yapımdaki çocuk oyuncuların yeni sezondaki yetişkin halleri belirleniyor. Bu konuda son olarak verilen Eda Ece kararı gündem olmuşken, gözler Melih Yalçın Yılmaz'ın canlandırdığı 'Suat' karakterine çevrildi. Cast önerisinin sorulması üzerine X kullanıcıları işi fena goygoya vurdu.