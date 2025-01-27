Eda Ece Kararı Gündem Olmuştu: Şakir Paşa Ailesi'nde ‘Suat’ İçin Cast Önerisi Sorulması Goygoya Dönüştü!
Eda Ece Kararı Gündem Olmuştu: Şakir Paşa Ailesi'nde ‘Suat’ İçin Cast Önerisi Sorulması Goygoya Dönüştü!
NOW Tv ekranlarının en dikkat çeken yapımlarından biri olan Şakir Paşa Ailesi oldukça büyük umutlarla başlamış ancak nazarlara gelmişti. Sette yangın çıkması sebebiyle bir süredir yeni bölümü yayınlanamayan dizi dün akşam izleyicisine kavuştu.
Şu sıralar, her adımla ayrı bir ilgi çeken yapımdaki çocuk oyuncuların yeni sezondaki yetişkin halleri belirleniyor. Bu konuda son olarak verilen Eda Ece kararı gündem olmuşken, gözler Melih Yalçın Yılmaz'ın canlandırdığı 'Suat' karakterine çevrildi. Cast önerisinin sorulması üzerine X kullanıcıları işi fena goygoya vurdu.
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NOW ekranlarının yeni gözdesi Şakir Paşa Ailesi son dönemlerin en çok ses getiren dönem dizilerinden biri oldu.
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Güçlü oyuncu kadrosu, izleyenleri ekranlara kilitleyen türden hikayesi ve görkemli prodüksiyonuyla tüm dikkatleri üzerine çeken dizi, sette çıkan yangın sebebiyle bir süre ekran serüvenine ara vermek zorunda kalmıştı.
Bu süreçte dizinin yeni sezonunda çocuk oyuncuların büyümüş hallerini kimin canlandıracağı belli olmaya başladı.
Bu konuda bizlerle paylaşılan ilk bilgi Aliye'nin yetişkin haline Hazal Kaya'nın hayat verecek olması oldu.
Gazeteci Birsen Altuntaş'tan öğrendiğimiz yeni bilgiyse, Fahrelnissa Zeyd'in yetişkin halini Eda Ece'nin canlandıracak olması! Saçlarını dahi boyatacağı söylenen oyuncu için verilen bu karar gündeme oturdu elbette.
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Aranın ardından ilk kez dün akşam yeni bölümü yayınlanan Şakir Paşa Ailesi dizisinde gözler bu Melih Yalçın Yılmaz'ın canlandırdığı 'Suat' karakterine çevrildi.
X platformunda "Yeni sezonda Suat'ı sizce kim canlandırmalı?" sorusu dolaşmaya başladı. Eda Ece kararını gören goygoycular bu soruyla da güldüren yanıtlar verdi.
Gelin kullanıcıların hangi oyuncuları önerdiğine birlikte bakalım...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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