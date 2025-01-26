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Saçlarını Siyaha Boyatacak: Şakir Paşa Ailesi'nde Fahrelnissa Zeyd'i Canlandıracak Oyuncu Netleşti!

Saçlarını Siyaha Boyatacak: Şakir Paşa Ailesi'nde Fahrelnissa Zeyd'i Canlandıracak Oyuncu Netleşti!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
26.01.2025 - 23:31

Şakir Paşa Ailesi başına gelenler sebebiyle birkaç haftadır ekrana gelmiyordu. Sette çıkan yangın sebebiyle çekimler durmuş ve bu da dizinin yayınlanamamasına yol açmıştı. Bu sezon 16 ya da 18 bölüm yayınlanması planlanan dizi, haftalar sonra ilk kez bu akşam ekrana geldi. Çocuk oyuncuların yetişkin hallerinin belirlendiği süreçte, Fahrelnissa Zeyd'i gelecekte kimin canlandıracağı belli oldu! 

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
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Pazar akşamlarının sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesi, yaklaşık 1 aylık aranın ardından ekranlara döndü.

Pazar akşamlarının sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesi, yaklaşık 1 aylık aranın ardından ekranlara döndü.

Aniesi'nin şimdiden sinirlerimizi bozmaya başladığı dizide, Aliye'nin yetişkin halini Hazal Kaya'nın oynayacağını öğrenmiştik.

Aniesi'nin şimdiden sinirlerimizi bozmaya başladığı dizide, Aliye'nin yetişkin halini Hazal Kaya'nın oynayacağını öğrenmiştik.

Fahrelnissa Zeyd ile ilgili bir iddia ortaya atılmış, ancak durum netleşmemişti.

Fahrelnissa Zeyd ile ilgili bir iddia ortaya atılmış, ancak durum netleşmemişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre merak edilen konu netlik kazandı. Fahrelnissa Zeyd'in yetişkin halini Eda Ece canlandıracak. Ece, dizi için saçlarını siyaha boyatacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre merak edilen konu netlik kazandı. Fahrelnissa Zeyd'in yetişkin halini Eda Ece canlandıracak. Ece, dizi için saçlarını siyaha boyatacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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