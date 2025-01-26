Sayfa Sayfa Görüntülendi! Kızılcık Şerbeti'nin Senaryosunun Bir Kısmı İfşalandı!
Sayfa Sayfa Görüntülendi! Kızılcık Şerbeti'nin Senaryosunun Bir Kısmı İfşalandı!
Kızılcık Şerbeti'nde Görkem'in diziden ayrılmasıyla birlikte yeni kaoslarımızın yüklenmesini bekliyoruz. Işıl'ın diziye dahil olması, Nursema'nın İlhami ve Firaz arasındaki aşk üçgeninde kalması ve Doğa ile Fatih'in yeniden bir araya gelmeleri derken bizi nelerin beklediğini merak ediyorduk. Bir TikTok kullanıcısı bu merakı gidermek istemiş olacak ki dizinin senaryosunu ifşaladı!
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3. sezonunda olmasına rağmen hala 13 reyting görmeyi başaran Kızılcık Şerbeti, büyük başarılara imza atmayı sürdürüyor.
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Görkem'in diziden ayrılmasıyla birlikte boş kalan kaos koltuğu hiç vakit kaybetmeden doldurulmaya başlandı bile.
Nursema'nın İlhami'ye aşık olduğunu öğrenen Pembe, onu bir güzel rezil etti. Diziye Işıl dahil oldu ve Doğa ile Fatih aşklarına bir şans daha verdiler.
Neler yaşanacağını merak ettiğimiz dizinin senaryosu, TikTok'ta Berivanxy adlı bir kullanıcı tarafından ifşalandı.
İfşada Doğa ve Fatih arasındaki küçük tartışma, Nursema'nın İlhami'yle konuşması, Abdullah ve Işıl arasında bol bol sahne görünüyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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