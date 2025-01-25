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Sevgi mi, Göksu mu? Survivor'da Bu Hafta Gönüllüler Takımından Kim Elendi?

Sevgi mi, Göksu mu? Survivor'da Bu Hafta Gönüllüler Takımından Kim Elendi?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
26.01.2025 - 00:45

Survivor 2025: All Star-Gönüllüler'de Cumartesi gecesine damga vuran bir eleme heyecanı yaşandı! Konseyde yaşanan gerginliğin ardından yarışmacılar, Survivor hayallerine vede etmemek için tüm güçleriyle mücadele ettiler. Sevgi ve Göksu arasındaki eleme oyununun sonunda yarışmaya veda eden isim ise belli oldu. Peki, Survivor'da bu akşam kim elendi? Survivor'da bu akşam Sevgi mi, yoksa Göksu mu elendi? 

İşte, detaylar...

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Survivor 2025: All Star-Gönüllüler'de 25 Ocak Cumartesi akşamı eleme heyecanı yaşandı. Survivor'da kıran kırana geçen düelloda bu hafta Sevgi, Ayşe, Pınar ve Göksu karşı karşıya geldi.

Survivor 2025: All Star-Gönüllüler'de 25 Ocak Cumartesi akşamı eleme heyecanı yaşandı. Survivor'da kıran kırana geçen düelloda bu hafta Sevgi, Ayşe, Pınar ve Göksu karşı karşıya geldi.

Konseyde haftanın eleme adaylarından Pınar ve Ayşe arasında gerginlik yaşandı. Düellolar ise Pınar ve Sevgi arasında gerçekleşti. Pınar, rakibini 5-3 mağlup ederek eleme potasından çıktı. Ayşe de haftanın kazananları arasında yer aldı ve rakibi Göksu'yu 5-3 yendi.

Seyirciyi ekrana kilitleyen heyecen verici düellolar sonucunda son ikiye kalan isimler Sevgi ve Göksu oldu.

Seyirciyi ekrana kilitleyen heyecen verici düellolar sonucunda son ikiye kalan isimler Sevgi ve Göksu oldu.

Bu Hafta Survivor'da Kim Elendi?

Bu Hafta Survivor'da Kim Elendi?

Sevgi'nin 5-1 galip geldiği düellonun sonunda yarışmaya veda eden isim ise Göksu Küçükali oldu!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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