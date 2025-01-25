Sevgi mi, Göksu mu? Survivor'da Bu Hafta Gönüllüler Takımından Kim Elendi?

Survivor 2025: All Star-Gönüllüler'de Cumartesi gecesine damga vuran bir eleme heyecanı yaşandı! Konseyde yaşanan gerginliğin ardından yarışmacılar, Survivor hayallerine vede etmemek için tüm güçleriyle mücadele ettiler. Sevgi ve Göksu arasındaki eleme oyununun sonunda yarışmaya veda eden isim ise belli oldu. Peki, Survivor'da bu akşam kim elendi? Survivor'da bu akşam Sevgi mi, yoksa Göksu mu elendi?

İşte, detaylar...