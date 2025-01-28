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Uzak Şehir'in 'Boran'ı Burç Kümbetlioğlu Başpehlivan Rolü İçin Tam 15 Kilo Alıp Bambaşka Birine Dönüştü!

Uzak Şehir'in 'Boran'ı Burç Kümbetlioğlu Başpehlivan Rolü İçin Tam 15 Kilo Alıp Bambaşka Birine Dönüştü!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
28.01.2025 - 12:06

Reytingleri altüst eden Uzak Şehir dizisinde 'Boran' karakterine hayat veren Burç Kümbetlioğlu rol aldığı her yapımda dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Başarılı oyuncu şimdilerde TRT tabii platformunda yayınlanacak “Harman Yeri” dizisinin çekimleriyle gündeme geliyor. 

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Burç Kümbetlioğlu bu dizisinde bir başpehlivana hayat verecek. Hatta kendisi bu rolü için 15 kilo almış.  

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Burç Kümbetlioğlu ilk olarak, 2009 yılında yayınlanan Hanımın Çiftliği dizisinde canlandırdığı 'Şoför Ahmet' karakteriyle karşımıza çıkmıştı.

Burç Kümbetlioğlu ilk olarak, 2009 yılında yayınlanan Hanımın Çiftliği dizisinde canlandırdığı 'Şoför Ahmet' karakteriyle karşımıza çıkmıştı.

Kısa sürede yeteneklerini gösterip pek çok dizi ve sinema kadrosuna dahil edilen ünlü oyuncu büyük bir kesim tarafından da sevildi.

Kısa sürede yeteneklerini gösterip pek çok dizi ve sinema kadrosuna dahil edilen ünlü oyuncu büyük bir kesim tarafından da sevildi.

Son olarak Bahar'a 'Levent' olarak konuk olan Kümbetlioğlu, Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın başrolünü paylaştığı ‘Uzak Şehir’ dizisine 'Boran' olarak dahil oldu.

Son olarak Bahar'a 'Levent' olarak konuk olan Kümbetlioğlu, Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın başrolünü paylaştığı ‘Uzak Şehir’ dizisine 'Boran' olarak dahil oldu.

Başarılı oyuncu, şimdilerde TRT tabii platformunda yayınlanacak “Harman Yeri” dizisinde başpehlivan 'Vedat' rolüne hayat vermek için hazırlıklarına devam ediyor.

Başarılı oyuncu, şimdilerde TRT tabii platformunda yayınlanacak “Harman Yeri” dizisinde başpehlivan 'Vedat' rolüne hayat vermek için hazırlıklarına devam ediyor.

Burç Kümbetlioğlu dizi için 1,5 ay özel bir hazırlık yaptığını anlattı.

Dizinin bir diğer başrolü Berk Oktay 'Pehlivan Hamza Bozbey' karakteri için tam 20 kilo almıştı hatırlarsanız.

Dizinin bir diğer başrolü Berk Oktay 'Pehlivan Hamza Bozbey' karakteri için tam 20 kilo almıştı hatırlarsanız.
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Burç Kümbetlioğlu da bu özenli çalışma da tıpkı rol arkadaşı kilo almış.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Burç Kümbetlioğlu da bu özenli çalışma da tıpkı rol arkadaşı kilo almış.

Yağlı güreş konusunda bu işin uzmanı olan iki ayrı hocadan 1,5 ay boyunca özel eğitim alan Kümbetlioğlu tam 15 kilo aldı.

Yağlı güreş konusunda bu işin uzmanı olan iki ayrı hocadan 1,5 ay boyunca özel eğitim alan Kümbetlioğlu tam 15 kilo aldı.

Ünlü oyuncu setteki ilk deneyimini de 'İlk güreş sahnesinde kispet giymenin de ilk günüydü. Kispet, günlerce yağda bekletiliyor ve giyilmesi oldukça zor. O süreç hem acılı hem de komik bir deneyim oldu. Zamanla alıştık tabii… Kırkpınar güreşlerini ata sporumuz olduğu için izliyordum ama özel bir ilgim yoktu. Bu proje sayesinde bu sporun büyüklüğünü ve önemini fark ettim. Bundan sonra daha çok takip edeceğim…” sözleriyle anlattı.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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