Uzak Şehir'in 'Boran'ı Burç Kümbetlioğlu Başpehlivan Rolü İçin Tam 15 Kilo Alıp Bambaşka Birine Dönüştü!

Ünlü oyuncu setteki ilk deneyimini de 'İlk güreş sahnesinde kispet giymenin de ilk günüydü. Kispet, günlerce yağda bekletiliyor ve giyilmesi oldukça zor. O süreç hem acılı hem de komik bir deneyim oldu. Zamanla alıştık tabii… Kırkpınar güreşlerini ata sporumuz olduğu için izliyordum ama özel bir ilgim yoktu. Bu proje sayesinde bu sporun büyüklüğünü ve önemini fark ettim. Bundan sonra daha çok takip edeceğim…” sözleriyle anlattı.