İzleyenlere Üç Buçuk Attıran Korku Filmlerine Parodi Yapan Korkunç Bir Film 6'nın Vizyon Tarihi Açıklandı!
İzleyenlere Üç Buçuk Attıran Korku Filmlerine Parodi Yapan Korkunç Bir Film 6'nın Vizyon Tarihi Açıklandı!
Dünya çapında severek izlenen parodi-korku serisi olan Korkunç Bir Film (Scary Movie) cephesinden müjdeli bir haber geldi. Son filmi 2013 yılında yayınlanan serinin yeni filminin geleceği duyuruldu. Marlon Wayans, Korkunç Bir Film 6'nın vizyon tarihini açıkladı.
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Tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de korku filmlerinin göz ardı edilemeyecek kadar büyük bir izleyici kitlesi var.
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Tüylerimizi diken diken eden filmler çok sevilse de bu yapımların güldüren parodileri de inanılmaz seviliyor. Bu noktada da aklımıza ilk gelen yapım "Korkunç Bir Film" serisi elbette!
İlk filmi 2000 yılında vizyona giren parodi-korku serisinin devamları da sırasıyla 2001, 2003, 2006 ve 2013 yıllarında izleyiciyle buluşmuştu.
Oldukça uzun bir yıldır yeni filmle karşımıza çıkmayan efsane serinin sevenlerine müjdeli bir haber verildi.
Marlon Wayans, Instagram hesabı üzerinden "Takvimlerinizi işaretleyin..." notuyla yaptığı paylaşımla serisinin yeni filmi olan Korkunç Bir Film 6'nın 12 Haziran 2026 tarihinde vizyona gireceğini duyurdu.
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Paramount Pictures tarafından sinemalarda gösterime girmesi beklenen film şimdiden sevenlerini heyecanlandırdı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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