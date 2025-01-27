"Şov Başlasın" Demişti: Kaan Kazgan Survivor'a Erken Vedasından Günler Sonra Paylaşım Yapıp Özür Diledi!

'Benden yoğun beklentisi olan kişileri hayal kırıklığına uğrattığım için özür dilerim. Hazırlanmadan yapabileceğimi düşündüm ama olmadı. Umarım önümüzdeki yıl hazırlanarak gerçek halimi herkese göstericem. Survivor kendi branşında kim olduğunun önemi olmayan,kendi içinde hazırlığı sonuna kadar hakeden gerçekten zor bir yer. Bu süreçte çok güzel insanlar tanıdım. Hem Acun Medya’da çalışan her bir kişiye hemde yanımda olan herkese teşekkür ederim. Gerçek beni biraz olsun görebildiyseniz ne mutlu bana 🫡❤️👊🏾🦅'