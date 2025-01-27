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"Şov Başlasın" Demişti: Kaan Kazgan Survivor'a Erken Vedasından Günler Sonra Paylaşım Yapıp Özür Diledi!

"Şov Başlasın" Demişti: Kaan Kazgan Survivor'a Erken Vedasından Günler Sonra Paylaşım Yapıp Özür Diledi!

survivor
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
27.01.2025 - 11:44

Survivor 2025 yarışmasının en iddialı isimlerinden biri olan Kaan Kazgan, programın bir fragmanındaki sözleriyle ses getirmişti. 'Şov başlasın' diyen MMA dövüşçüsünün ada hayatı oldukça kısa sürdü. O günden sonra sessizliğe bürünen Kaan Kazgan sosyal medyaya damga vuran erken vedası sonrası ilk kez paylaşarak sevenlerinden özür diledi.

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Kısa bir süre önce yeni sezonuyla ekranlara dönen Survivor 2025 All Star'da izleyenleri şaşırtan anlar yaşanmaya devam ediyor.

Kısa bir süre önce yeni sezonuyla ekranlara dönen Survivor 2025 All Star'da izleyenleri şaşırtan anlar yaşanmaya devam ediyor.

Elenen yarışmacı sayısı giderek artarken bazı isimlerin adadan ayrılışı izleyicileri hayal kırıklığına uğratıyor. Bunlardan biri de 19 Ocak akşamı meşalesi söndürülen Kaan Kazgan oldu.

Elenen yarışmacı sayısı giderek artarken bazı isimlerin adadan ayrılışı izleyicileri hayal kırıklığına uğratıyor. Bunlardan biri de 19 Ocak akşamı meşalesi söndürülen Kaan Kazgan oldu.

Sosyal medyada büyük bir kitlesi bulunan MMA dövüşçüsü Kazgan zorlu yarışmaya oldukça iddialı bir şekilde başlamıştı.

Sosyal medyada büyük bir kitlesi bulunan MMA dövüşçüsü Kazgan zorlu yarışmaya oldukça iddialı bir şekilde başlamıştı.

All Star ve Gönüllüler konseptiyle ekranlara dönen Survivor'daki tavırlarıyla gündeme damgasını vuran Kazgan "Şov Başlasın!" demişti.

All Star ve Gönüllüler konseptiyle ekranlara dönen Survivor'daki tavırlarıyla gündeme damgasını vuran Kazgan "Şov Başlasın!" demişti.

Rakiplerine sürekli iddialı çıkışlar yapan Kaan Kazgan, Melih'le olan düellosunu kaybedip erkenden adaya veda edince epey şaşkınlık yaratmıştı.

Rakiplerine sürekli iddialı çıkışlar yapan Kaan Kazgan, Melih'le olan düellosunu kaybedip erkenden adaya veda edince epey şaşkınlık yaratmıştı.
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Elenmesinin ardından bir süre sessizliğe bürünen Kaan Kazgan, günler sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapıp özür diledi.

Elenmesinin ardından bir süre sessizliğe bürünen Kaan Kazgan, günler sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapıp özür diledi.

'Benden yoğun beklentisi olan kişileri hayal kırıklığına uğrattığım için özür dilerim. Hazırlanmadan yapabileceğimi düşündüm ama olmadı. Umarım önümüzdeki yıl hazırlanarak gerçek halimi herkese göstericem. Survivor kendi branşında kim olduğunun önemi olmayan,kendi içinde hazırlığı sonuna kadar hakeden gerçekten zor bir yer. Bu süreçte çok güzel insanlar tanıdım. Hem Acun Medya’da çalışan her bir kişiye hemde yanımda olan herkese teşekkür ederim. Gerçek beni biraz olsun görebildiyseniz ne mutlu bana 🫡❤️👊🏾🦅'

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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