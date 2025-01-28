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Gelin Evi'nde Zeyna'nın Pahalı Yüz Kremi Üzerinden Yaptığı Dolar-Euro Açıklaması Beyin Yaktı!

Gelin Evi'nde Zeyna'nın Pahalı Yüz Kremi Üzerinden Yaptığı Dolar-Euro Açıklaması Beyin Yaktı!

Gelin Evi
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
28.01.2025 - 15:49

Hafta içi her gün Show Tv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Gelin Evi programında olaylar bitmiyor. Her bölümde kaosa doyduğumuz yarışmaya bugün de ev sahibi Zeyna gelin damgasını vurdu. Gösterişi bir miktar sevdiği belli olan gelin binlerce liralık yüz kremini rakiplerine gösterirken dolar ve euro açıklamalarıyla adeta beyin yaktı.

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Her hafta 5 ayrı gelinin ev dekorasyonları, çeyizleri, düğünleri ve ikramlarıyla çok puan almak için yarıştığı Gelin Evi'nde bugün Zeyna gelin ev sahibi oldu.

Her hafta 5 ayrı gelinin ev dekorasyonları, çeyizleri, düğünleri ve ikramlarıyla çok puan almak için yarıştığı Gelin Evi'nde bugün Zeyna gelin ev sahibi oldu.

"Ömrünüzde görmemişsinizdir. Çeyizim sizin alıştığınız çeyiz kavramına pek uygun olmayabilir!" diyerek kedilerini ve onların kıyafetlerini sergileyen gelin izleyicileri de şaşkına çevirdi.

"Ömrünüzde görmemişsinizdir. Çeyizim sizin alıştığınız çeyiz kavramına pek uygun olmayabilir!" diyerek kedilerini ve onların kıyafetlerini sergileyen gelin izleyicileri de şaşkına çevirdi.

Yaklaşık 2.5 sene önce 25 bin TL vererek aldığı masaj koltuğunu da rakiplerine sergileyen 9 aylık evli Zeyna Eremli her sözüyle diğer gelinlerle tartışmaya girdi.

Yaklaşık 2.5 sene önce 25 bin TL vererek aldığı masaj koltuğunu da rakiplerine sergileyen 9 aylık evli Zeyna Eremli her sözüyle diğer gelinlerle tartışmaya girdi.

Yarışmacı, Leopar desenli nevresim setiyle uyumlu pijamalarıyla yatak odasını sergiledi. Burada tansiyon epey yükseldi.

Yarışmacı, Leopar desenli nevresim setiyle uyumlu pijamalarıyla yatak odasını sergiledi. Burada tansiyon epey yükseldi.

100.000 TL büyük ödülün sahibi olmak için yarışan bir diğer yarışmacının güzellik ürünlerinin bu şekilde sergilenmesini eleştirmesi sonrası sinirlenen Zeyna, "O kremin kaç para olduğundan haberin var mı? Bak bakayım onun markasına" diyerek çıkıştı.

100.000 TL büyük ödülün sahibi olmak için yarışan bir diğer yarışmacının güzellik ürünlerinin bu şekilde sergilenmesini eleştirmesi sonrası sinirlenen Zeyna, "O kremin kaç para olduğundan haberin var mı? Bak bakayım onun markasına" diyerek çıkıştı.
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Pazar standı benzetmesi üzerine öfkelenen Zeyna gelin "Bir kere pazarda satılamayacak kadar pahalı, bu bir. Bir tane kremin kaç euro olduğunu araştır. Biz bunu direkt Amerika'dan getirttik, bir kremimin ücreti 15 bin TL" dedi.

Pazar standı benzetmesi üzerine öfkelenen Zeyna gelin "Bir kere pazarda satılamayacak kadar pahalı, bu bir. Bir tane kremin kaç euro olduğunu araştır. Biz bunu direkt Amerika'dan getirttik, bir kremimin ücreti 15 bin TL" dedi.

Diğer gelinlerin "Amerika para birimi dolar" demesiyle savunmaya geçen Zeyna'nın "Euro daha yüksek olduğu için, tabii ki de ben euro ile ödeyeceğim. O yüzden euro ile ödedim" demesi de fena beyin yaktı.

Diğer gelinlerin "Amerika para birimi dolar" demesiyle savunmaya geçen Zeyna'nın "Euro daha yüksek olduğu için, tabii ki de ben euro ile ödeyeceğim. O yüzden euro ile ödedim" demesi de fena beyin yaktı.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
Magazin Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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gilmore

yav he he kullandığın tonik bile ucuz