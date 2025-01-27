İlk Diskalifiye Geliyor mu? Survivor'da Dilşah'a Kötü Sözler Söyleyen Almeda Acun Ilıcalı'nın Tepkisini Çekti
İlk Diskalifiye Geliyor mu? Survivor'da Dilşah'a Kötü Sözler Söyleyen Almeda Acun Ilıcalı'nın Tepkisini Çekti
Survivor 2025: All Star-Gönüllüler'de mücadele sürerken, Almeda'nın neredeyse her bölüm biriyle tartışması dikkatlerden kaçmıyor. Bu kez de Dilşah'ı ailesinden vuran Almeda, uygunsuz sözler söylemesinin ardından Acun Ilıcalı'nın sert tepkisiyle karşılaştı. 'Yaptırım uygulayacağız' diyen Ilıcalı'nın diskalifiyeyi gündemine alıp almadığı merak edildi.
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Survivor 2025'te kıyasıya mücadele sürerken, bazı yarışmacılar arasında gerilim her geçen gün artıyor.
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Adı sık sık tartışmaya karışan Almeda, bu kez de Dilşah'la büyük bir tartışmaya girdi ve ona ailesinin olmamasıyla ilgili kötü sözler söyledi.
Sözleri sansürlenen Almeda'nın ne söylediği bilinmese de bu sözlerin ardından Dilşah sinir krizi geçirdi.
Dilşah'ı yıkan bu konu ada konseyine taşındı ve Acun Ilıcalı konuyla ilgili Almeda'yla konuştu.
Dilşah'ın "Dayanamıyorum" demesiyle Acun Ilıcalı "Üst düzey bir saygısızlık" yorumunda bulunarak Almeda'ya yaptırım uygulanacağını açıkladı. Yaptırımın ne olduğu bilinmese de akıllara diskalifiye edilip edilmeyeceği geldi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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