İhanet Gerçekmiş! Şakir Paşa Ailesi'yle İlgili Ayşe Kulin'in Kitabından Paylaşılan Detaylar Epey Üzdü!
İhanet Gerçekmiş! Şakir Paşa Ailesi'yle İlgili Ayşe Kulin'in Kitabından Paylaşılan Detaylar Epey Üzdü!
NOW TV ekranlarında yayınlanan Şakir Paşa Ailesi kısa sürede izleyicinin ilgisini toplamayı başardı. Birkaç haftalık aranın ardından yayın hayatına devam eden Şakir Paşa Ailesi'nin dün akşamki bölümünde Hakkiye, eşinin kendisini aldattığını oldukça kötü bir biçimde öğrenmişti. Ayşe Kulin'in Füreya adlı eserinde yer alan bilgiye göre, ihanet olayı tamamen gerçekmiş!
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NOW TV ekranlarının sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesi, verilen aranın ardından yayın hayatına kaldığı yerden devam ediyor.
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İlk sezonunda 16-18 sezon yayınlanması planlanan dizinin dün akşamki bölümünde izleyenleri üzen bir an yaşandı.
Çanakkale'ye göreve gönderdiği eşinin yanına giden Hakkiye, eşinin kendisini aldattığını gözleriyle gördü!
Bir kez daha "erkekler kapatılsın" dedirten sahnenin gerçekliği de tartışma konusu oldu.
Ayşe Kulin'in Füreya adlı eserinde yer alan bilgiler, bu ihanetin gerçek olduğunu ortaya koydu.
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Yalnızca bazı detayların farklı olduğu, yine kitaptan paylaşılan sayfalarla netlik kazandı.
Bu kez de Hakkiye için üzüldük maalesef!
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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