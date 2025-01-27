MasterChef Beyza'dan Sonra Bir Kaza da Survivor'da: Ayşe'nin Gözüne Kızgın Yağ Sıçradı!
MasterChef Beyza'dan Sonra Bir Kaza da Survivor'da: Ayşe'nin Gözüne Kızgın Yağ Sıçradı!
Bu sezon MasterChef'te sevilen yarışmacı Beyza'nın yüzüne dökülen kızgın yağ herkesi korkutmuştu. Bir süre tedavi gördükten sonra yarışmaya dönebilen Beyza, yaşadıklarını izleyicilerle paylaşmıştı. Survivor'da da ne yazık ki benzer bir olay yaşandı. Adada yemek yapan Ayşe'nin gözüne kızgın yağ sıçradı.
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MasterChef'te sezonun en üzücü olaylarından biri şüphesiz Beyza'nın yüzüne kızgın yağ dökülmesiydi.
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Bir süre hastanede tedavi gören Beyza, bu sebeple yarışmaya ara vermiş, iyileşmesinin ardından programa geri dönmüştü.
Benzer bir olay ne yazık ki bu kez Survivor'da yaşandı. Yarışmacı Ayşe Yüksel'in gözüne adada yemek yaptığı sırada yağ sıçradı.
Sunucu Murat Ceylan'ın yaptığı açıklamaya göre, yemekten sıçrayan yağ Ayşe'nin korneasına gelmiş ve bu sebeple Ayşe hastanede tedavi altındaymış.
Geçmiş olsun Ayşe!
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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