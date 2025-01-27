Kızılcık Şerbeti'nde Sönmez ve Ömer'in Kıvılcım'ın Hamileliğine Verdiği Tepki Senaryoyla Birlikte İfşalandı!
Kızılcık Şerbeti'nde Sönmez ve Ömer'in Kıvılcım'ın Hamileliğine Verdiği Tepki Senaryoyla Birlikte İfşalandı!
Kızılcık Şerbeti'nin senaryosunun bir kısmı bir TikTok kullanıcısı tarafından ifşalanmıştı. Senaryoda merak edilen bazı detaylar da görünmüş oldu. Kıvılcım'ın hamileliliğiyle ilgili neler yaşanacağı konuşulurken, annesi Sönmez'in tepkisi de ifşalandı.
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3. sezonuyla ekrana gelen Kızılcık Şerbeti, 13 reytinge ulaşarak hala ilk sezondaki başarısını korumayı sürdürüyor.
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En büyük rakibi Yalı Çapkını'nın final kararı almasının ardından Kızılcık Şerbeti'nin gücüne güç kattığını da söyleyebiliriz.
Diziden Görkem'in ayrılmasıyla birlikte yeni süreçte neler yaşanacağı ise merak konusuydu. Ancak ifşalanan senaryo ile bu merak bir nebze dinmiş oldu.
Merak edilen konulardan biri de Kıvılcım'ın hamileliği ve Sönmez'in buna vereceği tepkiydi. İfşalanan senaryo ile birlikte Sönmez'in ne tepki vereceği de öğrenilmiş oldu!
Ömer'in bebeği istediği görünürken, Sönmez'in "Bize bu kadar bebek yeter" dediği görüldü.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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