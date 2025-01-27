Geçen Sezon Yunan Yarışmacıya İlan-ı Aşk Eden Survivor Nefise'den Murat Ceylan İtirafı!
Geçen Sezon Yunan Yarışmacıya İlan-ı Aşk Eden Survivor Nefise'den Murat Ceylan İtirafı!
Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Survivor, yeni sezonuna 1 Ocak'ta başladı. Yarışma beklenen reytinglere henüz ulaşamasa da sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri olmayı sürdürüyor. Bunda eski yarışmacıların da etkisi büyük.
Geçen sezon yarışmada yer alan ve Yunan yarışmacı Fanis'e aşkını ilan eden Nefise, bu kez de Murat Ceylan ile ilgili itirafta bulundu.
Kaynak: Magazin Burada
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1 Ocak'ta başlayan Survivor 2025 henüz istenen reytinglere ulaşamasa da kemik izleyici tarafından yakından takip ediliyor ve sosyal medyada sıkça konuşuluyor.
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Geçtiğimiz sezon Survivor'da yarışan Nefise, o dönem Yunan yarışmacı Fanis'e aşkını ilan etmişti.
Açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Nefise, bu kez de Magazin Burada mikrofonlarına yarışmanın sunucusu Murat Ceylan'la ilgili itiraflarda bulundu.
Ceylan'ı övmelere doyamayan Nefise, “Ne Kenan İmirzalıoğlu, Ne Kıvanç Tatlıtuğ… Bence Türkiye’nin en yakışıklısı Murat.” dedi.
Röportajın tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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