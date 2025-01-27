Geçen Sezon Yunan Yarışmacıya İlan-ı Aşk Eden Survivor Nefise'den Murat Ceylan İtirafı!

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Survivor, yeni sezonuna 1 Ocak'ta başladı. Yarışma beklenen reytinglere henüz ulaşamasa da sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri olmayı sürdürüyor. Bunda eski yarışmacıların da etkisi büyük.

Geçen sezon yarışmada yer alan ve Yunan yarışmacı Fanis'e aşkını ilan eden Nefise, bu kez de Murat Ceylan ile ilgili itirafta bulundu.

Kaynak: Magazin Burada