Kızılcık Şerbeti'nin Yanık Sesli Baran'ı Talha Aksoy'u Yakın Merceğe Aldık
Kızılcık Şerbeti'nin Yanık Sesli Baran'ı Talha Aksoy'u Yakın Merceğe Aldık
Kızılcık Şerbeti'nde Ömer'le tanışarak diziye dahil olan kağıt toplayıcısı Baran, daha sonra Ömer'in yardımıyla müzik sektörüne girmişti. Peki, Kızılcık Şerbeti'nin yanık sesli Baran'ı kim? Sizler için Baran'ı canlandıran Talha Aksoy'u yakın merceğe aldık.
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Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonuna pek çok karakter dahil olurken bunlardan biri de Ömer'in aşk acısı çekerken tanıştığı Baran olmuştu.
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76. bölümde Baran'ın kağıt toplarken kendi kendine şarkı söylediğini duyan Ömer, "Yüreğimden Tut" şarkısından epey etkilenmiş ve birkaç bölüm sonra ona bir iş teklifinde bulunmuştu.
Baran'ı Sönmez'in çalıştığı restoranda sahneye çıkaran Ömer, Baran'ı müzik sektörüne dahil ederken Şerbo izleyicileri Baran'ı canlandıran oyuncuyu epey merak etti. Biz de kendisini yakın merceğe aldık.
Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'yle tanıdığımız Talha Aksoy, aslında ilk olarak Yüzleşme dizisinde rol almış.
Dizide söylediği şarkıyla büyük beğeni toplayan Aksoy, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlara göre oyunculuğun yanı sıra müzikle de ilgileniyor.
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1998 doğumlu olduğu bilinen Aksoy, sosyal medyayı epey aktif kullanıyor. Bakalım dizideki hikâyesi hangi yönde evrilecek?
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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