Survivor Göksu ve Eski Yarışmacılardan Aşkım Burçe Arasındaki Şaşırtan Benzerlik
Survivor Göksu ve Eski Yarışmacılardan Aşkım Burçe Arasındaki Şaşırtan Benzerlik
Survivor 2025 yarışmacılarından Göksu, son kadın düellosundan çıkamayıp elenen isim olmuştu. Göksu'nun elenmesi izleyicileri epey üzerken bazıları onu eski Survivor yarışmacılarından Aşkım Burçe'ye benzetti. Biz de ikiliyi karşılaştırdık.
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Survivor 2025'in sevilen yarışmacılarından Göksu, son kadın düellosunda Sevgi'ye yenilerek elenen isim olmuştu.
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Göksu'nun gidişi sosyal medyada gündem olurken bazı izleyiciler Göksu'nun eski yarışmacılardan Aşkım Burçe'ye olan benzerliğine dikkat çekti.
2022 yarışmacısı Aşkım Burçe Tunay'la fotoğrafları yan yana koyulduğunda hangisinin Aşkım hangisinin Göksu olduğunu anlamak epey zor.
İşte ikili arasındaki o benzerlik:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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