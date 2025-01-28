Özgür Özel ‘Bugün Başlıyoruz’ Diyerek Cumhurbaşkanı Adayı Açıklaması Yaptı: "Oy Vererek Adayı Belirleyeceğiz"
Özgür Özel ‘Bugün Başlıyoruz’ Diyerek Cumhurbaşkanı Adayı Açıklaması Yaptı: "Oy Vererek Adayı Belirleyeceğiz"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adayı iddiaları hakkında parti meclisi toplantısında açıklama yaptı. “Bugün başlıyoruz, Türkiye’yi davet ediyoruz” diyen Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adayının CHP’ye kayıtlı olan herkesin vereceği oylarla belirleneceğini duyurdu:
'Yeni bir başlangıcın zamanı geldi. Bugün yeni yürüyüşün ilk günüdür. Cumhurbaşkanı adayımızı ben değil, hepimiz belirleyeceğiz.'
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı adayı hakkında parti grup toplantısında yaptığı açıklama 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın