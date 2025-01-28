Hülya Avşar'ın 'Aşkın Dünkü Çocukları' Galasında Rol Arkadaşı Uğur Yücel'e Olan Davranışları Dikkat Çekti
Hülya Avşar'ın 'Aşkın Dünkü Çocukları' Galasında Rol Arkadaşı Uğur Yücel'e Olan Davranışları Dikkat Çekti
'Aşkın Dünkü Çocukları' filmin başrol oyuncularından Hülya Avşar ve Uğur Yücel bu akşam gerçekleşen filmin galasında film hakkında yorumlarını dile getirdiler. Uğur Yücel konuşmasını yaparken fazla enerjik halleriyle dikkat çeken Hülya Avşar, rol arkadaşına bol bol espriler yaptı. Avşar'ın bol mimikli halleri epey dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Hülya Avşar, tenis sevdası ve fit halleriyle gündeme gelen bir isim biliyorsunuz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Avşar, 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' isimli programına çağırdığı konukları ve dobra açıklamalarıyla ön plana çıkarken, kendisi her daim neşeli ve enerjik görünmeyi başarıyor.
Hülya Avşar'ın Uğur Yücel ile birlikte rol aldığı 'Aşkın Dünkü Çocukları' filminin galası bu akşam gerçekleşti. Yücel ve Avşar, film hakkındaki düşüncelerini magazin basınıyla paylaştı.
O anlarda, normalde de bitmeyen enerjisiyle tanıdığımız Hülya Avşar'ın 'biraz fazla enerjik' halleri dikkat çekti. Avşar, rol arkadaşı Uğur Yücel'e şakalar yaparken bolca mimik kullandığı objektiflere yansıdı!
İşte o anlar👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın