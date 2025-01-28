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Hülya Avşar'ın 'Aşkın Dünkü Çocukları' Galasında Rol Arkadaşı Uğur Yücel'e Olan Davranışları Dikkat Çekti

Hülya Avşar'ın 'Aşkın Dünkü Çocukları' Galasında Rol Arkadaşı Uğur Yücel'e Olan Davranışları Dikkat Çekti

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
29.01.2025 - 00:43

'Aşkın Dünkü Çocukları' filmin başrol oyuncularından Hülya Avşar ve Uğur Yücel bu akşam gerçekleşen filmin galasında film hakkında yorumlarını dile getirdiler. Uğur Yücel konuşmasını yaparken fazla enerjik halleriyle dikkat çeken Hülya Avşar, rol arkadaşına bol bol espriler yaptı. Avşar'ın bol mimikli halleri epey dikkat çekti.

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Son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Hülya Avşar, tenis sevdası ve fit halleriyle gündeme gelen bir isim biliyorsunuz.

Son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Hülya Avşar, tenis sevdası ve fit halleriyle gündeme gelen bir isim biliyorsunuz.

Avşar, 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' isimli programına çağırdığı konukları ve dobra açıklamalarıyla ön plana çıkarken, kendisi her daim neşeli ve enerjik görünmeyi başarıyor.

Avşar, 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' isimli programına çağırdığı konukları ve dobra açıklamalarıyla ön plana çıkarken, kendisi her daim neşeli ve enerjik görünmeyi başarıyor.

Hülya Avşar'ın Uğur Yücel ile birlikte rol aldığı 'Aşkın Dünkü Çocukları' filminin galası bu akşam gerçekleşti. Yücel ve Avşar, film hakkındaki düşüncelerini magazin basınıyla paylaştı.

Hülya Avşar'ın Uğur Yücel ile birlikte rol aldığı 'Aşkın Dünkü Çocukları' filminin galası bu akşam gerçekleşti. Yücel ve Avşar, film hakkındaki düşüncelerini magazin basınıyla paylaştı.

O anlarda, normalde de bitmeyen enerjisiyle tanıdığımız Hülya Avşar'ın 'biraz fazla enerjik' halleri dikkat çekti. Avşar, rol arkadaşı Uğur Yücel'e şakalar yaparken bolca mimik kullandığı objektiflere yansıdı!

O anlarda, normalde de bitmeyen enerjisiyle tanıdığımız Hülya Avşar'ın 'biraz fazla enerjik' halleri dikkat çekti. Avşar, rol arkadaşı Uğur Yücel'e şakalar yaparken bolca mimik kullandığı objektiflere yansıdı!

İşte o anlar👇

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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