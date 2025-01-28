Her Hali Bir Başka Güzel Olan Melis Sezen'in Dönem Dönem Değişen Saçlarında Ona En Çok Yakışan Rengi Seçelim!

Daha öncelerde farklı dizilerde yer almış olsa da asıl yükselişini 'Sadakatsiz' dizisiyle birlikte yaşamıştı. Oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Sezen'i uzun ve sarı saçlarıyla tanımıştık hatırlarsınız. Son dönemlerde 'Deva' dizisinde siyah saçlarıyla salınan Melis Sezen, saçlarında yaptığı ani değişimle de gündeme gelmişti.

Haydi gelin, Melis Sezen'in son yıllarda tercih ettiği saç rengi ve modellerine birlikte göz atalım. Ardından başarılı oyuncuya en çok yakışan saç rengini birlikte seçelim!