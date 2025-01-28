Her Hali Bir Başka Güzel Olan Melis Sezen'in Dönem Dönem Değişen Saçlarında Ona En Çok Yakışan Rengi Seçelim!
Her Hali Bir Başka Güzel Olan Melis Sezen'in Dönem Dönem Değişen Saçlarında Ona En Çok Yakışan Rengi Seçelim!
Daha öncelerde farklı dizilerde yer almış olsa da asıl yükselişini 'Sadakatsiz' dizisiyle birlikte yaşamıştı. Oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Sezen'i uzun ve sarı saçlarıyla tanımıştık hatırlarsınız. Son dönemlerde 'Deva' dizisinde siyah saçlarıyla salınan Melis Sezen, saçlarında yaptığı ani değişimle de gündeme gelmişti.
Haydi gelin, Melis Sezen'in son yıllarda tercih ettiği saç rengi ve modellerine birlikte göz atalım. Ardından başarılı oyuncuya en çok yakışan saç rengini birlikte seçelim!
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2020 yılına damgasını vuran televizyon dizisi 'Sadakatsiz' ile yıldızı parlayan oyuncu Melis Sezen'i illaki tanıyorsunuzdur.
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Kendisi şimdilerde rol aldığı 'Deva' dizisinde 'İmre' karakterine hayat veriyor. Sezen'in bu dizi öncesinde alışık olduğumuz sarı saçlarını aniden değiştirmesi ise epey gündem olmuştu hatırlarsınız.
@devamediyoruzzz isimli sosyal medya kullanıcısının ünlü oyuncunun farklı saçlarını derlediği gönderisi epey beğeni topladı. Bizler de haliyle sizlerin düşüncesini merak ettik.
Her hali bir başka güzel olan Melis Sezen'in dünden bugününe denediği saç renk ve modellerini sizin için derledik ve istedik ki 'en güzel Melis'i birlikte seçelim!
1. Açık kahverengi ve dalgalı saçlı Melis Sezen👇
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2. Kahküllü, kısa ve platin saçlı Melis Sezen!👇
3. Birçoğunuzun belki de ilk defa göreceği kızıl ve uzun saçlı Melis Sezen!👇
4. 'Sadakatsiz'in Derin'iyken onu bu haliyle izlemiştik: Dore tonlarındaki sarı ve uzun saçlı Melis Sezen!👇
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5. Ve Son olarak açık ten rengiyle kontrast oluşturup yüzünü daha da ön plana çıkartan siyah, uzun saçlı Melis Sezen!👇
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Şimdi sıra oylamaya geldi. Sizce Melis Sezen'e en çok hangi saç yakışmış?
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