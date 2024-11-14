Etkilenirim/Etkilenmem Testine Göre Sen Romantik misin?
Etkilenirim/Etkilenmem Testine Göre Sen Romantik misin?
Aşk ve romantizm denilince akla ilk gelen kişi belki de sensin. Bir çiftin el ele tutuşmasını gördüğünde iç geçiren, sevdiğine sürprizler yapmayı seven, romantik filmlerdeki sahneleri hayatına taşımak isteyen biri olabilirsin. Küçük jestler, belki de çoğu kişinin gözünden kaçan detaylar senin gözünden kaçmıyor. Bu detayları fark etmek, seni daha da mutlu ediyor ve aşka olan inancını pekiştiriyor.
Etkilenirim/etkilenmem testine göre sen romantik misin?
Haydiii testte!
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1. Arabaya binerken kapının açılması seni etkiler mi?
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2. Her gün seni seviyorum denmesi seni etkiler mi?
3. Evlilik teklifini kalabalığın ortasında almak seni etkiler mi?
4. Sana şiir yazılması seni etkiler mi?
5. Öylesine söylediğin bir cümlenin unutulmaması seni etkiler mi?
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6. Öylesine bir günde sana çiçek alması seni etkiler mi?
7. Hasta olduğunda sana meyve, ilaç getirmesi seni etkiler mi?
8. Sana küçük notlar yazması seni etkiler mi?
9. Herkesin ona saygı duyması seni etkiler mi?
10. Hayatını sadece sana odaklı yaşaması seni etkiler mi?
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Sen romantik birisin!
Sen romantik değilsin!
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