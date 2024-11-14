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Etkilenirim/Etkilenmem Testine Göre Sen Romantik misin?

Etkilenirim/Etkilenmem Testine Göre Sen Romantik misin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
14.11.2024 - 15:01

Aşk ve romantizm denilince akla ilk gelen kişi belki de sensin. Bir çiftin el ele tutuşmasını gördüğünde iç geçiren, sevdiğine sürprizler yapmayı seven, romantik filmlerdeki sahneleri hayatına taşımak isteyen biri olabilirsin. Küçük jestler, belki de çoğu kişinin gözünden kaçan detaylar senin gözünden kaçmıyor. Bu detayları fark etmek, seni daha da mutlu ediyor ve aşka olan inancını pekiştiriyor.

Etkilenirim/etkilenmem testine göre sen romantik misin?

Haydiii testte!

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1. Arabaya binerken kapının açılması seni etkiler mi?

2. Her gün seni seviyorum denmesi seni etkiler mi?

3. Evlilik teklifini kalabalığın ortasında almak seni etkiler mi?

4. Sana şiir yazılması seni etkiler mi?

5. Öylesine söylediğin bir cümlenin unutulmaması seni etkiler mi?

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6. Öylesine bir günde sana çiçek alması seni etkiler mi?

7. Hasta olduğunda sana meyve, ilaç getirmesi seni etkiler mi?

8. Sana küçük notlar yazması seni etkiler mi?

9. Herkesin ona saygı duyması seni etkiler mi?

10. Hayatını sadece sana odaklı yaşaması seni etkiler mi?

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Sen romantik birisin!

Sen romantik birisin! Her detayda, her anın içinde bir anlam arıyorsun. Hangi şarkıyı dinlersen dinle, her melodide bir hikaye, her sözde bir duygu buluyorsun. Gözlerinde, gündelik hayatın karmaşasından uzak bir dünyaya kaçma isteği var gibi. Bazen bir çiçeği koklarken ya da bir yağmur damlası pencerene düşerken, senin için her şey derin bir anlam taşıyor. Belki de küçük anların büyüsüne inanıyorsun: Bir kahve sohbetinin, bir akşamüstü yürüyüşünün, ya da bir bakışın bile içini ısıtabilen şeyler olduğunu biliyorsun. İnsanların çoğu hızlıca geçip giderken, sen her anı yavaşlatıyor ve onun içinde kayboluyorsun. Aşk, senin için sadece kelimelerle ifade edilen bir şey değil; dokunuşlar, bakışlar, bir gülüşte saklı bir dünya var. Senin romantizmin, her şeyin ötesinde bir içsel zenginlik ve dünyaya duyduğun sevgiyle şekilleniyor. Bazen belki fazla hayalperestsin, belki de başkalarına göre gerçeklikten uzak; ama seni tanımak, o dünyayı görmek, sana dokunmak çok özel bir şey.

Sen romantik değilsin!

Sen romantik değilsin! Aşk ya da duygusal bağlar, senin için biraz daha pratik ve gerçekçi bir mesele. Duygularına kapılmak yerine, her şeyin mantıklı ve ölçülebilir olmasını tercih ediyorsun. Romantizm sana göre biraz fazla abartılı ya da yapmacık. İnsanlar etrafında bir masal kurarken, sen daha çok 'gerçek şu an' diyorsun. Küçük jestler, büyük duygular yaratmak yerine, sen daha çok sağduyu ve istikrarı arıyorsun. Çiçekler, sürprizler, büyük aşk sözleri senin için daha çok klişe ve gereksiz. Çünkü senin dünyanda, insanlar sadece sözlerle değil, davranışlarıyla değer kazanıyor. Bazen başkaları seni 'soğuk' veya 'duygusuz' olarak algılayabilir, ama aslında senin içinde derin bir sevgi var; sadece bunu başka bir şekilde, daha doğrudan ve samimi bir biçimde ifade ediyorsun. Romantizm sana belki de başka bir boyut, başka bir dil gibi geliyor, ama senin kalbinin sıcaklığı, çok daha basit ve gerçek.

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