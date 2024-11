Sen romantik birisin! Her detayda, her anın içinde bir anlam arıyorsun. Hangi şarkıyı dinlersen dinle, her melodide bir hikaye, her sözde bir duygu buluyorsun. Gözlerinde, gündelik hayatın karmaşasından uzak bir dünyaya kaçma isteği var gibi. Bazen bir çiçeği koklarken ya da bir yağmur damlası pencerene düşerken, senin için her şey derin bir anlam taşıyor. Belki de küçük anların büyüsüne inanıyorsun: Bir kahve sohbetinin, bir akşamüstü yürüyüşünün, ya da bir bakışın bile içini ısıtabilen şeyler olduğunu biliyorsun. İnsanların çoğu hızlıca geçip giderken, sen her anı yavaşlatıyor ve onun içinde kayboluyorsun. Aşk, senin için sadece kelimelerle ifade edilen bir şey değil; dokunuşlar, bakışlar, bir gülüşte saklı bir dünya var. Senin romantizmin, her şeyin ötesinde bir içsel zenginlik ve dünyaya duyduğun sevgiyle şekilleniyor. Bazen belki fazla hayalperestsin, belki de başkalarına göre gerçeklikten uzak; ama seni tanımak, o dünyayı görmek, sana dokunmak çok özel bir şey.