Beren Saat Bihter Karakterini Canlandırmasaydı Hangi Ünlü En İyi Bihter Olurdu?

Aşk-ı Memnu Türk dizi tarihinin en sevilen ve en çok tekrarı yayınlanan dizilerden biri oldu. Kast seçimleri, konuyu işleme şekilleri ve duyguların bize geçmesiyle hala birçok kişinin en sevdiği dizi listesinde ilk sıralardan yer alıyor.

Peki sizce Beren Saat, Bihter karakterini canlandırmasaydı en iyi Bihter kim olurdu?

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