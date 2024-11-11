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Onedio Stil Anketi: Şeyma Subaşı'nın Tarzını Yorumluyoruz!

Onedio Stil Anketi: Şeyma Subaşı'nın Tarzını Yorumluyoruz!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
11.11.2024 - 10:02

Moda dünyası, her daim şıklığı ve zarafetiyle göz kamaştıran, giyim tarzlarıyla trend belirleyen birçok ünlü isimle dolu. Bu isimler, kıyafet seçimleri ve kombinlerine kattıkları özgün dokunuşlarla, bizlere ilham kaynağı oluyorlar.

Onedio olarak, sizler için bu hafta bir stil anketi düzenledik. Bu anketimizde, ünlülerin tarzlarını değerlendireceğiz ve sizlerin de görüşlerinizi alacağız. İşte bu haftanın stil radarında kim var dersiniz?

Onedio stil anketi ile ünlülerin tarzlarını puanlıyoruz! Bu hafta radarımızda Şeyma Subaşı var.

Buyurun;👇

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