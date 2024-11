Sen artık eskisi gibi değilsin! Zamanla, yaşadığın her şey seni farklı birine dönüştürmüş. Her acı, her kayıp, her hayal kırıklığı seni biraz daha şekillendirmiş. Belki de artık eskisi gibi saf, umursamaz ve açık yüreklisin. Her şey seni değiştirmiş, çünkü hayat böyle bir şey. Ama değişim bazen, bir savunma mekanizması olarak gelir. Kendini korumak için bir zırh giyersin; insanlar, olaylar, dünya seni yaralayabilir diye her şeyden, herkesten uzak durmaya çalışırsın. Ve zamanla, o zırh o kadar ağırlaşır ki, onun içinde ne kadar sıkışıp kaldığını fark etmezsin. Bir anda, kendini bir yabancı gibi hissetmeye başlarsın. Eskisi gibi olamazsın çünkü artık, kendini bir korumaya almışsındır. İçindeki kırılganlıkları, hassasiyetleri saklamak için o zırhı giydin. Ve o zırhın içinde, zamanla kaybolan o 'gerçek sen' yavaş yavaş silinmiştir. Bir zamanlar olduğu gibi, duygularını özgürce ifade etmek, dünyaya karşı açık olmak sana çok doğal gelirdi. Ama şimdi, her adımını hesaplayarak atıyorsun. Her sözcüğün, her davranışın bir koruma kalkanına dönüşüyor. Belki de içindeki incelikleri, kırılganlığı korumak için bunu yapıyorsun. Ama bunun bedeli büyük. Çünkü bazen, kendini korurken kendinden bir parça kaybedersin. O eski samimi halin, o içindeki saflık artık gitmiş.