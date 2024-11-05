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Burcuna Göre Yüzde Kaç Aşkta Şanslısın?

Burcuna Göre Yüzde Kaç Aşkta Şanslısın?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
05.11.2024 - 10:01

Burcuna göre aşkta yüzde kaç şansın var?

Haydiiiii!

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Burcunu seçer misin?

Sen aşkta yüzde %30 şanslısın!

Sen aşkta yüzde %20 şanslısın!

Sen aşkta yüzde %50 şanslısın!

Sen aşkta yüzde %10 şanslısın!

Sen aşkta yüzde %70 şanslısın!

Sen aşkta yüzde %90 şanslısın!

Sen aşkta yüzde %35 şanslısın!

Sen aşkta yüzde %15 şanslısın!

Sen aşkta yüzde %55 şanslısın!

Sen aşkta yüzde %85 şanslısın!

Sen aşkta yüzde %45 şanslısın!

Sen aşkta yüzde %95 şanslısın!

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