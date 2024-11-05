Burcuna Göre Yüzde Kaç Aşkta Şanslısın?
Burcuna Göre Yüzde Kaç Aşkta Şanslısın?
Burcuna göre aşkta yüzde kaç şansın var?
Haydiiiii!
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Burcunu seçer misin?
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Sen aşkta yüzde %30 şanslısın!
Sen aşkta yüzde %20 şanslısın!
Sen aşkta yüzde %50 şanslısın!
Sen aşkta yüzde %10 şanslısın!
Sen aşkta yüzde %70 şanslısın!
Sen aşkta yüzde %90 şanslısın!
Sen aşkta yüzde %35 şanslısın!
Sen aşkta yüzde %15 şanslısın!
Sen aşkta yüzde %55 şanslısın!
Sen aşkta yüzde %85 şanslısın!
Sen aşkta yüzde %45 şanslısın!
Sen aşkta yüzde %95 şanslısın!
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