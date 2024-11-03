Başparmak Testine Göre Beyninin Hangi Tarafını Yüzde Kaç Kullanıyorsun?
Başparmak Testine Göre Beyninin Hangi Tarafını Yüzde Kaç Kullanıyorsun?
Başparmak testine göre beyninin hangi tarafını yüzde kaç kullanıyorsun?
Haydiii testeee!
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Sen ellerini kenetleyince nasıl görünüyor?
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Sol beynin %80, sağ beynin %20 çalışıyor.
Sol beynin %50, sağ beynin %50 çalışıyor.
Sol beynin %20, sağ beynin %80 çalışıyor.
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