Osmanlı Padişahları Genel Kültür Testinde Full Çekebilecek misin?
Osmanlı Padişahları Genel Kültür Testinde Full Çekebilecek misin?
Osmanlı padişahları genel kültür testinde full çekebilecek misin?
Haydiiii!
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1. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu kimdir?
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2. Hangi padişah döneminde İstanbul fethedilmiştir?
3. Kanuni Sultan Süleyman'ın diğer adı nedir?
4. Osmanlı İmparatorluğu'nda en uzun süre tahta kalan padişah kimdir?
5. Hangi padişah, 1571'de Lepanto Deniz Savaşı'nda Osmanlı donanmasını yönetti?
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6. Osmanlı İmparatorluğu'nun en son padişahı kimdir?
7. Hangi padişah döneminde Osmanlı Devleti, Batı ile daha fazla etkileşim içine girmiştir?
8. Osmanlı İmparatorluğu'nda Tanzimat Fermanı hangi padişah döneminde ilan edilmiştir?
9. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kadın padişahı olarak bilinen kişi kimdir?
10. Hangi padişah, İstanbul Üniversitesi'nin kurulmasına öncülük etmiştir?
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