Senin Hayallerin 2025 Yılında Gerçekeleşecek mi?
Senin Hayallerin 2025 Yılında Gerçekeleşecek mi?
Senin hayallerin 2025 yılında gerçekleşecek mi?
Haydi teste!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Hayallerin için bir plan yaptın mı?
4. Olumsuz düşüncelerle nasıl başa çıkıyorsun?
5. 2024 yılı senin için nasıl geçti?
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6. Kendini başarılı biri olarak tanımlar mısın?
7. 2025 yılından beklentin ne?
8. Son olarak burcunu seçer misin?
2025 yılında senin hayallerin gerçekleşecek!
2025 yılında senin hayallerin gerçekleşmeyecek!
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